https://sputnikarabic.ae/20231224/طائرة-مسيرة-تنقذ-خروفا-من-فكي-ذئب-فيديو-1084417963.html
طائرة مسيرة تنقذ خروفا من فكي ذئب... فيديو
طائرة مسيرة تنقذ خروفا من فكي ذئب... فيديو
نشرت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو فريدًا من نوعه، يظهر كيف قامت طائرة مسيرة بإنقاذ خروف من فكي ذئب قام بخطفه من بين القطيع. 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T15:01+0000
2023-12-24T15:01+0000
2023-12-24T15:01+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/18/1084416968_0:3:842:477_1920x0_80_0_0_80afd69abfcce1c06e4fb6d86442ac75.jpg
وتظهر اللقطات كيف استخدم الراعي مسيرة لمراقبة قطيع من الأغنام في منطقة جبلية.وبيّنت المشاهد أنه وفي لحظة معينة ركض حيوان مفترس نحو القطيع، وافترس خروفًا وكان على وشك قتله، وعندما اقتربت المسيرة من الذئب، خاف الذئب وأطلق الفريسة من فمه وبدأ بالركض.يلاحظ أن وظائف الطائرات دون طيار في منطقة العملية العسكرية أصبحت أوسع، حيث يتم استخدامها ليس فقط للاستطلاع الجوي والضربات ضد معدات العدو والقوى العاملة، بل تقوم الطائرات دون طيار أيضًا بدور المرافقة وتوصيل الطعام إلى المواقع الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/18/1084416968_136:0:823:515_1920x0_80_0_0_11669dd225733f803270c9c4f8063a5d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
طائرة مسيرة تنقذ خروفا من فكي ذئب... فيديو
نشرت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو فريدًا من نوعه، يظهر كيف قامت طائرة مسيرة بإنقاذ خروف من فكي ذئب قام بخطفه من بين القطيع.
وتظهر اللقطات كيف استخدم الراعي مسيرة لمراقبة قطيع من الأغنام في منطقة جبلية.
وبيّنت المشاهد أنه وفي لحظة معينة ركض حيوان مفترس نحو القطيع، وافترس خروفًا وكان على وشك قتله، وعندما اقتربت المسيرة من الذئب، خاف الذئب وأطلق الفريسة من فمه وبدأ بالركض.
يلاحظ أن وظائف الطائرات دون طيار في منطقة العملية العسكرية أصبحت أوسع، حيث يتم استخدامها ليس فقط للاستطلاع الجوي والضربات ضد معدات العدو والقوى العاملة، بل تقوم الطائرات دون طيار أيضًا بدور المرافقة وتوصيل الطعام إلى المواقع الروسية.