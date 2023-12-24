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- سبوتنيك عربي, 1920
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https://sputnikarabic.ae/20231224/طائرة-مسيرة-تنقذ-خروفا-من-فكي-ذئب-فيديو-1084417963.html
طائرة مسيرة تنقذ خروفا من فكي ذئب... فيديو
طائرة مسيرة تنقذ خروفا من فكي ذئب... فيديو
نشرت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو فريدًا من نوعه، يظهر كيف قامت طائرة مسيرة بإنقاذ خروف من فكي ذئب قام بخطفه من بين القطيع. 24.12.2023, سبوتنيك عربي
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مجتمع
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وتظهر اللقطات كيف استخدم الراعي مسيرة لمراقبة قطيع من الأغنام في منطقة جبلية.وبيّنت المشاهد أنه وفي لحظة معينة ركض حيوان مفترس نحو القطيع، وافترس خروفًا وكان على وشك قتله، وعندما اقتربت المسيرة من الذئب، خاف الذئب وأطلق الفريسة من فمه وبدأ بالركض.يلاحظ أن وظائف الطائرات دون طيار في منطقة العملية العسكرية أصبحت أوسع، حيث يتم استخدامها ليس فقط للاستطلاع الجوي والضربات ضد معدات العدو والقوى العاملة، بل تقوم الطائرات دون طيار أيضًا بدور المرافقة وتوصيل الطعام إلى المواقع الروسية.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

طائرة مسيرة تنقذ خروفا من فكي ذئب... فيديو

15:01 GMT 24.12.2023
© Photo / t.me/ChDambievسيرة تنقذ خروفا من فكي ذئب
سيرة تنقذ خروفا من فكي ذئب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
© Photo / t.me/ChDambiev
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نشرت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو فريدًا من نوعه، يظهر كيف قامت طائرة مسيرة بإنقاذ خروف من فكي ذئب قام بخطفه من بين القطيع.
وتظهر اللقطات كيف استخدم الراعي مسيرة لمراقبة قطيع من الأغنام في منطقة جبلية.
وبيّنت المشاهد أنه وفي لحظة معينة ركض حيوان مفترس نحو القطيع، وافترس خروفًا وكان على وشك قتله، وعندما اقتربت المسيرة من الذئب، خاف الذئب وأطلق الفريسة من فمه وبدأ بالركض.
يلاحظ أن وظائف الطائرات دون طيار في منطقة العملية العسكرية أصبحت أوسع، حيث يتم استخدامها ليس فقط للاستطلاع الجوي والضربات ضد معدات العدو والقوى العاملة، بل تقوم الطائرات دون طيار أيضًا بدور المرافقة وتوصيل الطعام إلى المواقع الروسية.
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Военнослужащий ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:44 GMT
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