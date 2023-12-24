https://sputnikarabic.ae/20231224/غزلان-تحلق-في-سماء-يوتا-الأمريكية-فيديو-1084413717.html
غزلان تحلق في سماء يوتا الأمريكية... فيديو
غزلان تحلق في سماء يوتا الأمريكية... فيديو
يظهر مقطع فيديو طائرة هليكوبتر في ولاية يوتا الأمريكية تنقل ثلاثة غزلان معلقين على الطائرة، كانت تنقلهم إلى علماء الأحياء. 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T12:55+0000
2023-12-24T12:55+0000
2023-12-24T12:55+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وتم القبض على الحيوانات البرية للسماح لعلماء الأحياء بوضع أطواق نظام تحديد المواقع (GPS) عليها لتتبعها. تم نقلهم إلى منطقة التدريج لتركيب الياقات وخضعوا لتقييمات صحية قبل إطلاق سراحهم.ويذكر أن قسم موارد الحياة البرية أن ما يقرب من 1200 غزال يخضع لهذه العملية كل شتاء في الولاية.تساعد هذه الممارسة خبراء الحياة البرية على معرفة المزيد عن أنماط هجرة الغزلان.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
غزلان تحلق في سماء يوتا الأمريكية... فيديو
يظهر مقطع فيديو طائرة هليكوبتر في ولاية يوتا الأمريكية تنقل ثلاثة غزلان معلقين على الطائرة، كانت تنقلهم إلى علماء الأحياء.
وتم القبض على الحيوانات البرية للسماح لعلماء الأحياء بوضع أطواق نظام تحديد المواقع (GPS) عليها لتتبعها. تم نقلهم إلى منطقة التدريج لتركيب الياقات وخضعوا لتقييمات صحية قبل إطلاق سراحهم.
ويذكر أن قسم موارد الحياة البرية أن ما يقرب من 1200 غزال يخضع لهذه العملية كل شتاء في الولاية.
تساعد هذه الممارسة خبراء الحياة البرية على معرفة المزيد عن أنماط هجرة الغزلان.