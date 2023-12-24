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https://sputnikarabic.ae/20231224/غزلان-تحلق-في-سماء-يوتا-الأمريكية-فيديو-1084413717.html
غزلان تحلق في سماء يوتا الأمريكية... فيديو
غزلان تحلق في سماء يوتا الأمريكية... فيديو
يظهر مقطع فيديو طائرة هليكوبتر في ولاية يوتا الأمريكية تنقل ثلاثة غزلان معلقين على الطائرة، كانت تنقلهم إلى علماء الأحياء. 24.12.2023, سبوتنيك عربي
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وتم القبض على الحيوانات البرية للسماح لعلماء الأحياء بوضع أطواق نظام تحديد المواقع (GPS) عليها لتتبعها. تم نقلهم إلى منطقة التدريج لتركيب الياقات وخضعوا لتقييمات صحية قبل إطلاق سراحهم.ويذكر أن قسم موارد الحياة البرية أن ما يقرب من 1200 غزال يخضع لهذه العملية كل شتاء في الولاية.تساعد هذه الممارسة خبراء الحياة البرية على معرفة المزيد عن أنماط هجرة الغزلان.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

غزلان تحلق في سماء يوتا الأمريكية... فيديو

12:55 GMT 24.12.2023
© Photo / unsplash/Kenrick Millsمشهد للغيوم في السماء قبل غروب الشمس
مشهد للغيوم في السماء قبل غروب الشمس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
© Photo / unsplash/Kenrick Mills
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يظهر مقطع فيديو طائرة هليكوبتر في ولاية يوتا الأمريكية تنقل ثلاثة غزلان معلقين على الطائرة، كانت تنقلهم إلى علماء الأحياء.
وتم القبض على الحيوانات البرية للسماح لعلماء الأحياء بوضع أطواق نظام تحديد المواقع (GPS) عليها لتتبعها. تم نقلهم إلى منطقة التدريج لتركيب الياقات وخضعوا لتقييمات صحية قبل إطلاق سراحهم.
ويذكر أن قسم موارد الحياة البرية أن ما يقرب من 1200 غزال يخضع لهذه العملية كل شتاء في الولاية.
تساعد هذه الممارسة خبراء الحياة البرية على معرفة المزيد عن أنماط هجرة الغزلان.
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