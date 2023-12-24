https://sputnikarabic.ae/20231224/كتائب-القسام-تعلن-استهداف-13-عسكريا-إسرائيليا-في-قطاع-غزة-1084422163.html
"كتائب القسام" تعلن استهداف 13 عسكريا إسرائيليا في قطاع غزة
"كتائب القسام" تعلن استهداف 13 عسكريا إسرائيليا في قطاع غزة
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم الأحد، أن "مقاتليها تمكنوا من قنص 3 عسكريين إسرائيليين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، خلال المعارك... 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T17:46+0000
2023-12-24T17:46+0000
2023-12-24T17:46+0000
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وذكرت "القسام"، في بيان لها: "تمكن مجاهدو القسام من قنص 3 جنود صهاينة أحدهم برتبة رائد في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة".وأكد البيان "استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من 10 جنود تحصنوا داخل مبنى في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231224/نتنياهو-يعلن-توسيع-العمليات-العسكرية-في-قطاع-غزة-1084421832.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"كتائب القسام" تعلن استهداف 13 عسكريا إسرائيليا في قطاع غزة
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم الأحد، أن "مقاتليها تمكنوا من قنص 3 عسكريين إسرائيليين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، خلال المعارك الدائرة بين الجانبين".
وذكرت "القسام"، في بيان لها: "تمكن مجاهدو القسام من قنص 3 جنود صهاينة أحدهم برتبة رائد في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة".
وأكد البيان "استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من 10 جنود تحصنوا داخل مبنى في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة
، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.