https://sputnikarabic.ae/20231224/لانتسيت-تهاجم-قاربا-أوكرانيا-مدرعا-وتدمره-فيديو-1084414884.html
"لانتسيت" تهاجم قاربا أوكرانيا مدرعا وتدمره... فيديو
"لانتسيت" تهاجم قاربا أوكرانيا مدرعا وتدمره... فيديو
قام أفراد من الجيش الروسي بإغراق إحدى آخر سفن الأسطول الأوكراني، والمتمثل بقارب مدرع من نوع "غيورزا"، قرب قرية تشيرنوموركا في مصب نهر بيريزانسكي. 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T13:49+0000
2023-12-24T13:49+0000
2023-12-24T13:49+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/0e/1059869033_32:0:1692:934_1920x0_80_0_0_1da63ff01af67b5c2a733194a4dde114.jpg
وأظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قيام طائرة مسيرة روسية من طراز "لانتسيت" تابعة لقوات "دنيبر" الروسية بتدمير آخر قارب أوكراني.ويُظهر الفيديو قاربًا راسيًا وفي لحظات معينة تقوم طائرة مسيرة روسية بالاصطدام بها، وبعد مرور بعض الوقت انفجرت الذخيرة والوقود.ويذكر أنه قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، كانت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تضع آمالا كبيرة على "أسطول البعوض" من القوارب السريعة المدرعة، حيث كان من المفترض أن يتم استخدام تسعة زوارق من المشروعين 58150 "غيورزا" و58181 "سنتور" كجزء من الأسطول لتهاجم السفن الروسية في بحر آزوف، لكن حسابات الضباط الأوكرانيين لم تتحقق.وهاجمت القوات البحرية الروسية وسفن أسطول البحر الأسود وأنظمة الصواريخ الساحلية "باستيون" و"بال" موانئ أوكرانيا، واقتحم مشاة البحرية القواعد العسكرية. ونتيجة لذلك، توقف "أسطول البعوض" الأوكراني عن الوجود، وأصبحت ثلاثة زوارق مدرعة جزءًا من أسطول البحر الأسود وهي الآن تعمل تحت علم "سانت أندرو".وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كما تستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20231213/آليات-أوكرانية-تقع-ضحية-لضربات-لانتسيت-الروسية-فيديو-1084041207.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/0e/1059869033_239:0:1484:934_1920x0_80_0_0_3131fb1c4bfbab1354f2c1deb050dfd0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
"لانتسيت" تهاجم قاربا أوكرانيا مدرعا وتدمره... فيديو
قام أفراد من الجيش الروسي بإغراق إحدى آخر سفن الأسطول الأوكراني، والمتمثل بقارب مدرع من نوع "غيورزا"، قرب قرية تشيرنوموركا في مصب نهر بيريزانسكي.
وأظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قيام طائرة مسيرة روسية من طراز "لانتسيت" تابعة لقوات "دنيبر" الروسية بتدمير آخر قارب أوكراني.
ويُظهر الفيديو قاربًا راسيًا وفي لحظات معينة تقوم طائرة مسيرة روسية بالاصطدام بها، وبعد مرور بعض الوقت انفجرت الذخيرة والوقود.
ويذكر أنه قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، كانت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تضع آمالا كبيرة على "أسطول البعوض" من القوارب السريعة المدرعة، حيث كان من المفترض أن يتم استخدام تسعة زوارق من المشروعين 58150 "غيورزا" و58181 "سنتور" كجزء من الأسطول لتهاجم السفن الروسية في بحر آزوف، لكن حسابات الضباط الأوكرانيين لم تتحقق.
وهاجمت القوات البحرية الروسية وسفن أسطول البحر الأسود وأنظمة الصواريخ الساحلية "باستيون" و"بال" موانئ أوكرانيا، واقتحم مشاة البحرية القواعد العسكرية. ونتيجة لذلك، توقف "أسطول البعوض" الأوكراني عن الوجود، وأصبحت ثلاثة زوارق مدرعة جزءًا من أسطول البحر الأسود وهي الآن تعمل تحت علم "سانت أندرو".
وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كما تستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه.