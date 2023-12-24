https://sputnikarabic.ae/20231224/محلل-سياسي-المواجهات-بين-حزب-الله-وإسرائيل-ستستمر-بالتصاعد-جنوبي-لبنان-1084408282.html

محلل سياسي: المواجهات بين "حزب الله" وإسرائيل ستستمر بالتصاعد جنوبي لبنان

محلل سياسي: المواجهات بين "حزب الله" وإسرائيل ستستمر بالتصاعد جنوبي لبنان

قال الكاتب والمحلل السياسي، قاسم قصير، اليوم الأحد، إن المواجهات بين "حزب الله" وإسرائيل ستستمر بالتصاعد في جنوب لبنان. 24.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-24T10:39+0000

2023-12-24T10:39+0000

2023-12-24T10:39+0000

العالم العربي

طوفان الأقصى

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وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أوضح قصير أن "المواجهات ستستمر بالتصاعد لسببين أساسيين، السبب الأول حجم العمليات التي يقوم بها "حزب الله" في مواجهة العدو الإسرائيلي مما دفع الجيش الإسرائيلي لزيادة العمليات وتوسعة دائرة المواجهات حتى وصلت إلى مناطق بعيدة عن الخطوط المعتادة حتى إلى إقليم التفاح، وهذا لأن "حزب الله" لجأ إلى استخدام أسلحة جديدة في المواجهات مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، كذلك الأمر مرتبط بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وعدم الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وهذا طبيعي، دفع "حزب الله" وقوى المقاومة في المنطقة لزيادة العمليات التي تستهدف العدو الإسرائيلي".واعتبر قصير أنه "حسب المعلومات، فإن استهداف إسرائيل للمباني السكنية والمدنيين في الجنوب جزء من خطة إسرائيلية تهدف أولًا لضرب البنية التحتية لـ"حزب الله" في العديد من المناطق، إضافة إلى الرد على أي عملية من خلال استهداف مواقع أو مراكز أو منازل يعتبر العدو أنه يوجد فيها مقاومون أو أقرباء للمقاومين، لاحظنا هذا الأمر في عدة قرى، بأي قرية يكون فيها عائلة للمقاومين يتم استهدافه، وهذا نوع من محاولة إسرائيلية للقول بأنه يريد توسعة دائرة الاستهدافات لكي يدفع "حزب الله" لإعادة التفكير برؤيته أو استراتيجيته تجاه ما يجري في فلسطين أو على الجبهة".ورأى أنه "حتى الآن، ووفقًا للمعلومات والتحليلات هناك استبعاد لتوسعة الحرب، لكن ينبغي دائمًا الحذر لأن العدو الإسرائيلي لديه خطط وهو يوجه تهديدات"، معتبرًا أن "الأمريكيين الآن لا يريدون توسعة الحرب بما أن الجيش الإسرائيلي غارق في رمال غزة حاليًا، وقدرته على تنفيذ عملية أخرى قد يكون ليس سهلًا، لكن في الوقت نفسه ينبغي الحذر لمنع حصول مثل هذا العدوان والاستعداد لمواجهة أي عدوان".وأضاف أن "االإسرائيلي يريد هدنة لفترة معينة وإطلاق جزء من الأسرى، لكن المقاومة تطالب بهدنة أو وقف إطلاق نار دائم وإجراء عملية تبادل شاملة، المفاوضات مستمرة لكن حتى الآن لا يوجد مؤشرات أنها وصلت إلى نتيجة إيجابية".

https://sputnikarabic.ae/20231223/إعلام-بايدن-حذر-نتنياهو-من-عواقب-ضرب-حزب-الله-1084396900.html

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العالم العربي, طوفان الأقصى