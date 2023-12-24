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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231224/مدير-المعهد-الأوكراني-لتحليل-المعلومات-كييف-هزمت-1084402321.html
مدير المعهد الأوكراني لتحليل المعلومات: كييف هزمت
مدير المعهد الأوكراني لتحليل المعلومات: كييف هزمت
أعلن مدير المعهد الأوكراني لتحليل السياسات وإدارتها، رسلان بورتنيك، أن أوكرانيا هُزمت في حرب المعلومات وتواجه بالفعل العواقب الحقيقية لهذه الهزيمة. 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T06:46+0000
2023-12-24T06:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال بورتنيك خلال مقابلة مع برنامج على "يوتيوب"، إن "الروس فازوا بحرب المعلومات وبمجرد أن تفقد هذا المجال سيكون لديك الكثير من الصعوبات والعواقب"، مشيرا إلى أن الأفراد العسكريين الأوكرانيين يريدون إيجاد أي طريقة للهروب من الجيش.وأشار بورتنيك إلى أن الهزيمة في حرب المعلومات تعني أيضًا نقص المتطوعين في القوات المسلحة الأوكرانية وانخفاض الدعم المالي والمادي من الغرب.ولفت الخبير الأوكراني إلى أن الأوكرانيين أنفسهم انتخبوا سياسيين "لا يقرؤون الكتب" وليس لديهم خبرة كافية في الإدارة العامة.واختتم بورتنيك حديثه قائلاً: "نحن الأوكرانيون بأنفسنا خلقنا هذا الفخ السردي الذي وقعنا فيه".
https://sputnikarabic.ae/20231224/إعلام-بولندا-تبدأ-حملة-داخلية-للتحقق-وجمع-الرجال-الهاربين-من-الخدمة-في-الجيش-الأوكراني-1084401441.html
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مدير المعهد الأوكراني لتحليل المعلومات: كييف هزمت

06:46 GMT 24.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatskyالجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أعلن مدير المعهد الأوكراني لتحليل السياسات وإدارتها، رسلان بورتنيك، أن أوكرانيا هُزمت في حرب المعلومات وتواجه بالفعل العواقب الحقيقية لهذه الهزيمة.
وقال بورتنيك خلال مقابلة مع برنامج على "يوتيوب"، إن "الروس فازوا بحرب المعلومات وبمجرد أن تفقد هذا المجال سيكون لديك الكثير من الصعوبات والعواقب"، مشيرا إلى أن الأفراد العسكريين الأوكرانيين يريدون إيجاد أي طريقة للهروب من الجيش.
الوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - اللاجئون الأوكرانيون، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: بولندا تبدأ حملة داخلية للتحقق وجمع الرجال الهاربين من الخدمة في الجيش الأوكراني
06:09 GMT
وأشار بورتنيك إلى أن الهزيمة في حرب المعلومات تعني أيضًا نقص المتطوعين في القوات المسلحة الأوكرانية وانخفاض الدعم المالي والمادي من الغرب.
ولفت الخبير الأوكراني إلى أن الأوكرانيين أنفسهم انتخبوا سياسيين "لا يقرؤون الكتب" وليس لديهم خبرة كافية في الإدارة العامة.
واختتم بورتنيك حديثه قائلاً: "نحن الأوكرانيون بأنفسنا خلقنا هذا الفخ السردي الذي وقعنا فيه".
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Военнослужащий ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:02 GMT
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