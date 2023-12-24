https://sputnikarabic.ae/20231224/مدير-المعهد-الأوكراني-لتحليل-المعلومات-كييف-هزمت-1084402321.html
مدير المعهد الأوكراني لتحليل المعلومات: كييف هزمت
مدير المعهد الأوكراني لتحليل المعلومات: كييف هزمت
أعلن مدير المعهد الأوكراني لتحليل السياسات وإدارتها، رسلان بورتنيك، أن أوكرانيا هُزمت في حرب المعلومات وتواجه بالفعل العواقب الحقيقية لهذه الهزيمة. 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T06:46+0000
2023-12-24T06:46+0000
2023-12-24T06:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال بورتنيك خلال مقابلة مع برنامج على "يوتيوب"، إن "الروس فازوا بحرب المعلومات وبمجرد أن تفقد هذا المجال سيكون لديك الكثير من الصعوبات والعواقب"، مشيرا إلى أن الأفراد العسكريين الأوكرانيين يريدون إيجاد أي طريقة للهروب من الجيش.وأشار بورتنيك إلى أن الهزيمة في حرب المعلومات تعني أيضًا نقص المتطوعين في القوات المسلحة الأوكرانية وانخفاض الدعم المالي والمادي من الغرب.ولفت الخبير الأوكراني إلى أن الأوكرانيين أنفسهم انتخبوا سياسيين "لا يقرؤون الكتب" وليس لديهم خبرة كافية في الإدارة العامة.واختتم بورتنيك حديثه قائلاً: "نحن الأوكرانيون بأنفسنا خلقنا هذا الفخ السردي الذي وقعنا فيه".
https://sputnikarabic.ae/20231224/إعلام-بولندا-تبدأ-حملة-داخلية-للتحقق-وجمع-الرجال-الهاربين-من-الخدمة-في-الجيش-الأوكراني-1084401441.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مدير المعهد الأوكراني لتحليل المعلومات: كييف هزمت
أعلن مدير المعهد الأوكراني لتحليل السياسات وإدارتها، رسلان بورتنيك، أن أوكرانيا هُزمت في حرب المعلومات وتواجه بالفعل العواقب الحقيقية لهذه الهزيمة.
وقال بورتنيك خلال مقابلة مع برنامج على "يوتيوب"، إن "الروس فازوا بحرب المعلومات وبمجرد أن تفقد هذا المجال سيكون لديك الكثير من الصعوبات والعواقب"، مشيرا إلى أن الأفراد العسكريين الأوكرانيين يريدون إيجاد أي طريقة للهروب من الجيش.
وأشار بورتنيك إلى أن الهزيمة في حرب المعلومات تعني أيضًا نقص المتطوعين في القوات المسلحة الأوكرانية وانخفاض الدعم المالي والمادي من الغرب.
ولفت الخبير الأوكراني إلى أن الأوكرانيين أنفسهم انتخبوا سياسيين "لا يقرؤون الكتب" وليس لديهم خبرة كافية في الإدارة العامة.
واختتم بورتنيك حديثه قائلاً: "نحن الأوكرانيون بأنفسنا خلقنا هذا الفخ السردي الذي وقعنا فيه".