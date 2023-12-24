https://sputnikarabic.ae/20231224/مسؤول-حركة-حماس-تثمن-الجهود-الروسية-في-مجلس-الأمن-الدولي-لوقف-الحرب-في-غزة-1084399709.html
مسؤول: حركة حماس تثمن الجهود الروسية في مجلس الأمن الدولي لوقف الحرب في غزة
مسؤول: حركة حماس تثمن الجهود الروسية في مجلس الأمن الدولي لوقف الحرب في غزة
صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أسامة حمدان، بأن الحركة تثمن الجهود التي تبذلها روسيا في مجلس الأمن الدولي لإنهاء القتال في قطاع غزة. 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T00:15+0000
2023-12-24T00:15+0000
2023-12-24T00:16+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
روسيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال حمدان خلال مؤتمر صحفي، "نثمّن الموقف المسؤول من الوفد الروسي الذي حاول إدخال تعديلات على مشروع قرار مجلس الأمن، تساهم في وضع حد لهذا العدوان الفاشي، لكن هذه المحاولة اصطدمت بالموقف الأمريكي".وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد يوم الجمعة، القرار رقم 2722 لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتشكيل آلية لمراقبة دخول المساعدات إلى القطاع، وذلك بموافقة 13 عضوا في مجلس الأمن، بينما امتنعت روسيا والولايات المتحدة عن التصويت.ووفقا لقرار مجلس الأمن، فمن المفترض أن يعين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، منسقا للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار، من أجل الإشراف على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الدول المجاورة غير المنخرطة في الصراع.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسها كتائب القسام التابعة لـحماس، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل، لـ7 أيام.
https://sputnikarabic.ae/20231222/تقرير-الموساد-الإسرائيلي-يعتزم-اغتيال-3-قادة-فلسطينيين-1084372308.html
غزة
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, روسيا
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, روسيا
مسؤول: حركة حماس تثمن الجهود الروسية في مجلس الأمن الدولي لوقف الحرب في غزة
00:15 GMT 24.12.2023 (تم التحديث: 00:16 GMT 24.12.2023)
صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أسامة حمدان، بأن الحركة تثمن الجهود التي تبذلها روسيا في مجلس الأمن الدولي لإنهاء القتال في قطاع غزة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال حمدان خلال مؤتمر صحفي، "نثمّن الموقف المسؤول من الوفد الروسي الذي حاول إدخال تعديلات على مشروع قرار مجلس الأمن، تساهم في وضع حد لهذا العدوان الفاشي، لكن هذه المحاولة اصطدمت بالموقف الأمريكي
".
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد يوم الجمعة، القرار رقم 2722 لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتشكيل آلية لمراقبة دخول المساعدات إلى القطاع، وذلك بموافقة 13 عضوا في مجلس الأمن، بينما امتنعت روسيا والولايات المتحدة عن التصويت.
ووفقا لقرار مجلس الأمن، فمن المفترض أن يعين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، منسقا للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار، من أجل الإشراف على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الدول المجاورة غير المنخرطة في الصراع.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسها كتائب القسام التابعة لـحماس، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل، لـ7 أيام.