https://sputnikarabic.ae/20231224/مشاهد-لما-تفعله-مسيرة-روسية-صغيرة-بدبابة-أوكرانية-ضخمة-فيديو-1084407859.html
مشاهد لما تفعله مسيرة روسية صغيرة بدبابة أوكرانية ضخمة... فيديو
مشاهد لما تفعله مسيرة روسية صغيرة بدبابة أوكرانية ضخمة... فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نتائج الضربة التي تعرضت لها دبابة أوكرانية من طراز " تي 72" بعد رصدها من قبل القوات الروسية. 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T10:23+0000
2023-12-24T10:23+0000
2023-12-24T10:23+0000
رصد عسكري
نادي الفيديو
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأظهر جندي أوكراني الأضرار التي لحقت بالدبابة الأوكرانية "تي 72" بسبب القذائف الروسية، حيث استهدفت قذيفة بواسطة مسيّرة روسية، الدبابة وأدت إلى تدمير سقف برجها بسبب شدة الانفجار.وتسببت القذيفة الروسية المباشرة التي استهدفت الدبابة في تدمير الدرع والحماية الديناميكية المثبتة على متنها.وتعرّض أيضا المنظار الرئيسي لمشغل المدفعية للتلف، كما أن حالة المدفع المدمج، الذي تم تطويره في العهد السوفييتي، غير واضحة، والذي بمساعدته يتم تنفيذ التصويب ليلاً، بالإضافة إلى دوره في توجيه الصواريخ المضادة.
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, نادي الفيديو
مشاهد لما تفعله مسيرة روسية صغيرة بدبابة أوكرانية ضخمة... فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نتائج الضربة التي تعرضت لها دبابة أوكرانية من طراز " تي 72" بعد رصدها من قبل القوات الروسية.
وأظهر جندي أوكراني الأضرار التي لحقت بالدبابة الأوكرانية "تي 72" بسبب القذائف الروسية، حيث استهدفت قذيفة بواسطة مسيّرة روسية، الدبابة وأدت إلى تدمير سقف برجها بسبب شدة الانفجار.
وتسببت القذيفة الروسية المباشرة التي استهدفت الدبابة في تدمير الدرع والحماية الديناميكية المثبتة على متنها.
وتعرّض أيضا المنظار الرئيسي لمشغل المدفعية للتلف، كما أن حالة المدفع المدمج، الذي تم تطويره في العهد السوفييتي، غير واضحة، والذي بمساعدته يتم تنفيذ التصويب ليلاً، بالإضافة إلى دوره في توجيه الصواريخ المضادة.