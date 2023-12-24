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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231224/مشاهد-لما-تفعله-مسيرة-روسية-صغيرة-بدبابة-أوكرانية-ضخمة-فيديو-1084407859.html
مشاهد لما تفعله مسيرة روسية صغيرة بدبابة أوكرانية ضخمة... فيديو
مشاهد لما تفعله مسيرة روسية صغيرة بدبابة أوكرانية ضخمة... فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نتائج الضربة التي تعرضت لها دبابة أوكرانية من طراز " تي 72" بعد رصدها من قبل القوات الروسية. 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T10:23+0000
2023-12-24T10:23+0000
رصد عسكري
نادي الفيديو
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأظهر جندي أوكراني الأضرار التي لحقت بالدبابة الأوكرانية "تي 72" بسبب القذائف الروسية، حيث استهدفت قذيفة بواسطة مسيّرة روسية، الدبابة وأدت إلى تدمير سقف برجها بسبب شدة الانفجار.وتسببت القذيفة الروسية المباشرة التي استهدفت الدبابة في تدمير الدرع والحماية الديناميكية المثبتة على متنها.وتعرّض أيضا المنظار الرئيسي لمشغل المدفعية للتلف، كما أن حالة المدفع المدمج، الذي تم تطويره في العهد السوفييتي، غير واضحة، والذي بمساعدته يتم تنفيذ التصويب ليلاً، بالإضافة إلى دوره في توجيه الصواريخ المضادة.
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رصد عسكري, نادي الفيديو
رصد عسكري, نادي الفيديو

مشاهد لما تفعله مسيرة روسية صغيرة بدبابة أوكرانية ضخمة... فيديو

10:23 GMT 24.12.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى "أرميا 2020" في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة "تي-72 بي3"
منتدى أرميا 2020 في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة تي-72 بي3 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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تابعنا عبر
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نتائج الضربة التي تعرضت لها دبابة أوكرانية من طراز " تي 72" بعد رصدها من قبل القوات الروسية.
وأظهر جندي أوكراني الأضرار التي لحقت بالدبابة الأوكرانية "تي 72" بسبب القذائف الروسية، حيث استهدفت قذيفة بواسطة مسيّرة روسية، الدبابة وأدت إلى تدمير سقف برجها بسبب شدة الانفجار.
وتسببت القذيفة الروسية المباشرة التي استهدفت الدبابة في تدمير الدرع والحماية الديناميكية المثبتة على متنها.
وتعرّض أيضا المنظار الرئيسي لمشغل المدفعية للتلف، كما أن حالة المدفع المدمج، الذي تم تطويره في العهد السوفييتي، غير واضحة، والذي بمساعدته يتم تنفيذ التصويب ليلاً، بالإضافة إلى دوره في توجيه الصواريخ المضادة.
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Военнослужащий ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:02 GMT
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