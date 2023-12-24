https://sputnikarabic.ae/20231224/مصر-تعرض-على-إسرائيل-وحماس-مقترحا-لتبادل-أسرى-ومحتجزين-ووقفا-لإطلاق-النار-في-غزة-1084417588.html

مصر تعرض على إسرائيل وحماس مقترحا لتبادل أسرى ومحتجزين ووقفا لإطلاق النار في غزة

مصر تعرض على إسرائيل وحماس مقترحا لتبادل أسرى ومحتجزين ووقفا لإطلاق النار في غزة

قدمت مصر إلى إسرائيل وحركة حماس، اليوم الأحد، مقترحا جديدا لصفقة تبادل أسرى ومحتجزين، مؤلف من ثلاث مراحل، وفق ما نقلت "القناة 13" الإسرائيلية عن مسؤول... 24.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-24T14:52+0000

2023-12-24T14:52+0000

2023-12-24T14:52+0000

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وقال المسؤول: "المقترح يقضي بأن تشمل المرحلة الأولى إفراج حركة حماس عن نحو 40 محتجزا إسرائيليا من النساء والمرضى والرجال المسنين، مقابل وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين أو ثلاثة"، ولم تذكر القناة تحرير أسرى فلسطينيين.وتابع المسؤول الإسرائيلي أن "المرحلة الثالثة للمقترح المصري، والإشكالي جدا بالنسبة لإسرائيل، تشمل إفراج حماس عن رجال وجنود إسرائيليين، مقابل تحرير أسرى فلسطينيين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة والتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231224/وفد-من-الجهاد-الفلسطينية-يصل-إلى-مصر-للتباحث-بشأن-غزة-1084417122.html

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