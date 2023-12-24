https://sputnikarabic.ae/20231224/مقتل-ضابط-إسرائيلي-برتبة-رائد-خلال-المعارك-في-غزة-ليرتفع-عدد-قتلى-الجيش-منذ-أمس-إلى-15-1084421646.html

مقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد خلال المعارك في غزة ليرتفع عدد قتلى الجيش منذ أمس إلى 15

مقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد خلال المعارك في غزة ليرتفع عدد قتلى الجيش منذ أمس إلى 15

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط رفيع المستوى برتبة "رائد" بين صفوفه، خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة. 24.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-24T17:04+0000

2023-12-24T17:04+0000

2023-12-24T17:04+0000

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وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، ‏أن الرائد آرييه رين (39 عاما) ضابط مدرع في الكتيبة 79، قُتل في الحرب الدائرة على شمال قطاع غزة، ليرتفع العدد إلى 15 ضابطًا وجنديًا، منذ مساء أمس السبت.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل جندي آخر خلال الحرب على قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه منذ مساء أمس إلى 14 قتيلاً، حيث أكدت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مقتل الرقيب أول روئي إلياس (21 عاما) من تسوفير، والذي سقط خلال المعارك العسكرية الإسرائيلية الدائرة على جنوبي غزة".وأوضحت الصحيفة أنه مع مقتل روئي إلياس، يصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ مساء أمس السبت إلى 14 قتيلاً.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 8 عسكريين خلال معارك في قطاع غزة. وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن 8 جنود قُتلوا خلال اشتباكات في غزة أمس السبت.وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، بلغ إجمالي عدد القتلى في صفوفه منذ بدء التصعيد، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 485 قتيلا.يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى