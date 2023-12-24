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https://sputnikarabic.ae/20231224/نائب-رئيس-الأركان-الإسرائيلي-السابق-القضاء-على-حماس-ليس-كافيا-لأهداف-الحرب-على-غزة-1084405931.html
نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: القضاء على "حماس" ليس كافيا لأهداف الحرب على غزة
نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: القضاء على "حماس" ليس كافيا لأهداف الحرب على غزة
قال نائب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق، الجنرال يائير غولان، اليوم الأحد، إن القضاء على حركة "حماس" ليس كافيا لأهداف الحرب على قطاع غزة. 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T09:41+0000
2023-12-24T09:41+0000
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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن الجنرال يائير غولان، أن المستوى السياسي في بلاده لم يحدد ما هي أهداف الحرب على قطاع غزة.وأوضح غولان الذي شغل أيضا عضوية الكنيست (البرلمان) سابقا، أن شعار "القضاء على حماس" ليس كافيا، بدعوى أن إسرائيل تخوض حربا يضحي فيها خيرة أبنائها بحياتهم، وذلك دون وضع أي أهداف عسكرية، وهذا أمر صادم، على حد قوله.وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل 8 عسكريين خلال معارك في قطاع غزة، وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن 8 جنود قُتلوا خلال اشتباكات في غزة أمس السبت.وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، بلغ إجمالي عدد القتلى في صفوفه منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 485 قتيلا.يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
https://sputnikarabic.ae/20231223/غوتيريش-مقتل-136-من-موظفينا-في-غزة-شيء-لم-نشهده-طوال-تاريخ-الأمم-المتحدة-1084385818.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, طوفان الأقصى, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, طوفان الأقصى, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة

نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: القضاء على "حماس" ليس كافيا لأهداف الحرب على غزة

09:41 GMT 24.12.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالهلال الأحمر الفلسطيني يعلن انطلاق 61 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن انطلاق 61 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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قال نائب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق، الجنرال يائير غولان، اليوم الأحد، إن القضاء على حركة "حماس" ليس كافيا لأهداف الحرب على قطاع غزة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن الجنرال يائير غولان، أن المستوى السياسي في بلاده لم يحدد ما هي أهداف الحرب على قطاع غزة.
وأوضح غولان الذي شغل أيضا عضوية الكنيست (البرلمان) سابقا، أن شعار "القضاء على حماس" ليس كافيا، بدعوى أن إسرائيل تخوض حربا يضحي فيها خيرة أبنائها بحياتهم، وذلك دون وضع أي أهداف عسكرية، وهذا أمر صادم، على حد قوله.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل 8 عسكريين خلال معارك في قطاع غزة، وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن 8 جنود قُتلوا خلال اشتباكات في غزة أمس السبت.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
غوتيريش: مقتل 136 من موظفينا في غزة شيء لم نشهده طوال تاريخ الأمم المتحدة
أمس, 10:31 GMT
وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، بلغ إجمالي عدد القتلى في صفوفه منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 485 قتيلا.
يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
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