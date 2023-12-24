https://sputnikarabic.ae/20231224/ناقلة-نفط-تستغيث-بمدمرة-أمريكية-إثر-تعرضها-لهجوم-في-البحر-الأحمر-1084403753.html
ناقلة نفط تستغيث بمدمرة أمريكية إثر تعرضها لهجوم في البحر الأحمر
ناقلة نفط تستغيث بمدمرة أمريكية إثر تعرضها لهجوم في البحر الأحمر
أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الأحد، أنها تلقت نداءات استغاثة من سفينتين إثر تعرضهما لهجوم خلال عبورهما البحر الأحمر. 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T08:01+0000
2023-12-24T08:01+0000
2023-12-24T08:11+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أنصار الله
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
غزة
قطاع غزة
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/06/1049490460_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_913970fc5f84670961013fd121b349e9.jpg
وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان، أن ناقلة نفط مملوكة للغابون وترفع العلم الهندي، أبلغت عن تعرضها لهجوم بطائرة مسيّرة أطلقها "الحوثيون" خلال عبورها البحر الأحمر، مساء أمس السبت.وأضاف البيان أن البحرية الأمريكية تلقت في التوقيت نفسه استغاثة أخرى من ناقلة كيماويات ونفط ترفع علم النرويج، إثر تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة.وأشار إلى أن السفينتين لم تبلغا عن وقوع إصابات جراء الهجمات.كما أكد البيان أن المدمرة الأمريكية "يو إس إس لابون" التي كانت تقوم بدورية في البحر الأحمر استجابت لنداءات الاستغاثة من السفينتين.ووفقا لبيان الجيش الأمريكي، يعد ذلك الهجوم الـ 14 والـ 15على السفن التجارية من قبل "الحوثيين" منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، يضم 10 بلدان من بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.
https://sputnikarabic.ae/20231224/البنتاغون-مدمرة-أمريكية-أسقطت-4-طائرات-مسيرة-أطلقها-الحوثيون-نحوها-جنوب-البحر-الأحمر-1084399847.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/06/1049490460_1:0:901:675_1920x0_80_0_0_c1c6628e68b0e8516aed138d0f4324db.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العالم العربي
ناقلة نفط تستغيث بمدمرة أمريكية إثر تعرضها لهجوم في البحر الأحمر
08:01 GMT 24.12.2023 (تم التحديث: 08:11 GMT 24.12.2023)
أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الأحد، أنها تلقت نداءات استغاثة من سفينتين إثر تعرضهما لهجوم خلال عبورهما البحر الأحمر.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان، أن ناقلة نفط مملوكة للغابون وترفع العلم الهندي، أبلغت عن تعرضها لهجوم بطائرة مسيّرة أطلقها "الحوثيون" خلال عبورها البحر الأحمر
، مساء أمس السبت.
وأضاف البيان أن البحرية الأمريكية تلقت في التوقيت نفسه استغاثة أخرى من ناقلة كيماويات ونفط ترفع علم النرويج، إثر تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة.
وأشار إلى أن السفينتين لم تبلغا عن وقوع إصابات جراء الهجمات.
كما أكد البيان أن المدمرة الأمريكية "يو إس إس لابون" التي كانت تقوم بدورية في البحر الأحمر استجابت لنداءات الاستغاثة من السفينتين.
ووفقا لبيان الجيش الأمريكي، يعد ذلك الهجوم الـ 14 والـ 15على السفن التجارية من قبل "الحوثيين" منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتستهدف جماعة "أنصار الله
" اليمنية سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.
وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، تشكيل تحالف دولي
للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، يضم 10 بلدان من بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.