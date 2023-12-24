https://sputnikarabic.ae/20231224/نتنياهو-الحرب-تكلف-إسرائيل-ثمنا-باهظا-لكن-لا-بديل-عن-مواصلتها-حتى-القضاء-على-حماس-1084411543.html

نتنياهو: الحرب تكلف إسرائيل ثمنا باهظا لكن لا بديل عن مواصلتها حتى القضاء على "حماس"

نتنياهو: الحرب تكلف إسرائيل ثمنا باهظا لكن لا بديل عن مواصلتها حتى القضاء على "حماس"

أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل ستواصل القتال في قطاع غزة حتى القضاء على حركة حماس، وإعادة المحتجزين لدى الحركة، وضمان ألا يشكل... 24.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-24T11:54+0000

2023-12-24T11:54+0000

2023-12-24T11:54+0000

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وقال نتنياهو في الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد: "الحرب تكلفنا ثمنًا باهظًا للغاية، لكن لا مفر أمامنا إلا أن نواصل القتال. قواتنا قضت حتى الآن على آلاف المخربين، نحن نواصل بكل قوتنا، حتى النهاية، حتى النصر، حتى نستكمل تحقيق كل أهدافنا، القضاء على حماس، إعادة مختطفينا، وضمان ألا تشكل غزة أي تهديد على دولة إسرائيل".وتابع: "رأيت تقارير خاطئة تدعي أن الولايات المتحدة منعت أو تمنعنا من القيام بعمليات عسكرية في المنطقة، هذا غير صحيح، إسرائيل دولة ذات سيادة، وقراراتنا في الحرب تستند إلى اعتبارات عسكرية نحن من يحددها، ولن أستفيض في هذا الصدد، ولا تحددها الضغوط الدولية، القرار بشأن كيفية تفعيل قواتنا هو قرار مستقل للجيش وليس قرارًا لأي جهة أخرى".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231223/إعلام-بايدن-حذر-نتنياهو-من-عواقب-ضرب-حزب-الله-1084396900.html

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