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https://sputnikarabic.ae/20231224/نتنياهو-القوات-الإسرائيلية-تتوغل-في-عمق-غزة-ولن-نوقف-الحرب-حتى-ننتصر-1084421270.html
نتنياهو: القوات الإسرائيلية تتوغل في عمق غزة ولن نوقف الحرب حتى ننتصر
نتنياهو: القوات الإسرائيلية تتوغل في عمق غزة ولن نوقف الحرب حتى ننتصر
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن "القوات الإسرائيلية تتوغل في عمق غزة وستقاتل لحين القضاء على حماس". 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T16:41+0000
2023-12-24T16:41+0000
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وقال نتنياهو، في تصريحات له، إن "للحرب ثمن باهظ ندفعه بحياة جنودنا الأبطال، ونفعل كل شيء لحفظ حياتهم، لكننا لن نوقف الحرب حتى ننتصر"، مضيفًا أن "تحقيق أهداف الحرب سيستغرق وقتًا، والمقاتلون والشعب والحكومة موحدون ومصممون على القتال حتى النهاية".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231224/مصر-تعرض-على-إسرائيل-وحماس-مقترحا-لتبادل-أسرى-ومحتجزين-ووقفا-لإطلاق-النار-في-غزة-1084417588.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

نتنياهو: القوات الإسرائيلية تتوغل في عمق غزة ولن نوقف الحرب حتى ننتصر

16:41 GMT 24.12.2023
© AP Photo / Evan Vucciرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن "القوات الإسرائيلية تتوغل في عمق غزة وستقاتل لحين القضاء على حماس".
وقال نتنياهو، في تصريحات له، إن "للحرب ثمن باهظ ندفعه بحياة جنودنا الأبطال، ونفعل كل شيء لحفظ حياتهم، لكننا لن نوقف الحرب حتى ننتصر"، مضيفًا أن "تحقيق أهداف الحرب سيستغرق وقتًا، والمقاتلون والشعب والحكومة موحدون ومصممون على القتال حتى النهاية".
الهدنة في قطاع غزة - منظر جوي يظهر الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية في وادي غزة وسط قطاع غزة، 28 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
مصر تعرض على إسرائيل وحماس مقترحا لتبادل أسرى ومحتجزين ووقفا لإطلاق النار في غزة
14:52 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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