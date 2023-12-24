https://sputnikarabic.ae/20231224/نجم-جديد-يتربع-على-عرش-اللاعب-الأغلى-في-العالم--1084416192.html
نجم جديد يتربع على عرش اللاعب الأغلى في العالم
نجم جديد يتربع على عرش اللاعب الأغلى في العالم
أفاد موقع متخصص في القيم السوقية للاعبين، بأن النجم الإنجليزي، جود بيلينغهام، لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، وصل إلى صدارة قائمة اللاعبين... 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T14:20+0000
2023-12-24T14:20+0000
2023-12-24T14:20+0000
مجتمع
رياضة
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وزادت قيمة اللاعب الإنجليزي بيلينغهام بنحو 30 مليون يورو عن آخر تحديث لموقع "ترانسفر ماركت"، والتي كانت تضعه ثالثا، خلف إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والفرنسي، كيليان مبابي، هداف باريس سان جيرمان بمبلغ يقدر بـ150 مليون يورو.وكشف الموقع، في أحدث تقرير له عن وصول جود بيلينغهام إلى صدارة قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية بـ180 مليون يورو، متساويا مع هالاند ومبابي.ونجح بيلينغهام رغم كونه لاعب خط وسط، في تقديم أداءات مبهرة خلال الموسم الحالي 2023-2024، حيث تصدر قائمة هدافي الفريق وهدافي الدوري الإسباني "لا ليغا" بشكل عام.وسجل بيلينغهام 13 هدفاً وصنع 2 في 16 مباراة بالدوري الإسباني، بينما على صعيد دوري أبطال أوروبا أحرز 4 أهداف وصنع 3 آخرين في 5 مشاركات (الإجمالي 17 هدفاً و5 تمريرات حاسمة في 21 مباراة).وتحولت قيمة بيلينغهام السوقية من، ديسمبر/ كانون الأول 2019، إلى الشهر نفسه من العام الحالي 2023، من 11 مليون إلى 180 مليون يورووبدأ بيلينغهام، عندما كان لاعباً في برمنغهام سيتي بقيمة 11 مليون، ثم زادت إلى 30 مليون في 2020 بعد التوقيع لبروسيا دورتموند الألماني ثم 55 و80 مع نهاية موسم 2021-2022.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
نجم جديد يتربع على عرش اللاعب الأغلى في العالم
أفاد موقع متخصص في القيم السوقية للاعبين، بأن النجم الإنجليزي، جود بيلينغهام، لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، وصل إلى صدارة قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية.
وزادت قيمة اللاعب الإنجليزي بيلينغهام بنحو 30 مليون يورو عن آخر تحديث لموقع "ترانسفر ماركت"، والتي كانت تضعه ثالثا، خلف إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والفرنسي، كيليان مبابي، هداف باريس سان جيرمان بمبلغ يقدر بـ150 مليون يورو.
وكشف الموقع، في أحدث تقرير له عن وصول جود بيلينغهام إلى صدارة قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية بـ180 مليون يورو، متساويا مع هالاند ومبابي.
ونجح بيلينغهام رغم كونه لاعب خط وسط، في تقديم أداءات مبهرة خلال الموسم الحالي 2023-2024، حيث تصدر قائمة هدافي الفريق وهدافي الدوري الإسباني "لا ليغا" بشكل عام.
وسجل بيلينغهام 13 هدفاً وصنع 2 في 16 مباراة بالدوري الإسباني، بينما على صعيد دوري أبطال أوروبا أحرز 4 أهداف وصنع 3 آخرين في 5 مشاركات (الإجمالي 17 هدفاً و5 تمريرات حاسمة في 21 مباراة).
وتحولت قيمة بيلينغهام السوقية من، ديسمبر/ كانون الأول 2019، إلى الشهر نفسه من العام الحالي 2023، من 11 مليون إلى 180 مليون يورو
وبدأ بيلينغهام، عندما كان لاعباً في برمنغهام سيتي بقيمة 11 مليون، ثم زادت إلى 30 مليون في 2020 بعد التوقيع لبروسيا دورتموند الألماني ثم 55 و80 مع نهاية موسم 2021-2022.