https://sputnikarabic.ae/20231224/هكذا-يبدو-كسوف-الشمس-إذا-كنت-تقف-على-المريخ-فيديو-1084416078.html

هكذا يبدو كسوف الشمس إذا كنت تقف على المريخ... فيديو

هكذا يبدو كسوف الشمس إذا كنت تقف على المريخ... فيديو

بين الحين والآخر، يأتي تذكير بأن كوكبنا غير عادي حقًا في العديد من الطرق الرائعة. وليس من الضروري أن تأتي هذه التذكيرات من مكان بعيد، بل يمكن أن تكون قريبة مثل... 24.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-24T14:15+0000

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على غرار الأرض، يمر المريخ بلحظات تلقي فيها أقماره ظلالاً على سطحه. لكن "الكسوف" على المريخ، الذي التقطته مركبات "ناسا" الجوالة، يختلف تمامًا عن ذلك الذي نراه على الأرض.يُظهر مقطع الفيديو هذا، أكبر قمرين للمريخ، أحدهما فوبوس، وهو يمر مباشرة أمام الشمس، في كسوف تم تصويره بواسطة مركبة المريخ الجوالة التابعة لناسا.وهذه الأحداث ليست كسوفًا كما نشهدها، ولكنها عبور لا يحجب ضوء الشمس تمامًا. عندما تمر أقمار المريخ الصغيرة بين الشمس والمراقبين على سطح المريخ، فإنها لا تغطي النجم بالكامل كما يفعل القمر من هنا على الأرض.ومن بين القمرين، يمتلك فوبوس صورة ظلية أكبر، حيث يحجب ما يصل إلى 40% من ضوء الشمس، حتى عندما يبتلعه الوهج بالكامل. أما ديموس، أبعد وأصغر بكثير، ولذلك فهو يحجب ضوءًا أقل بكثير.

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