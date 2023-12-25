https://sputnikarabic.ae/20231225/أطباء-يحذرون-من-الأثر-النفسي-لدعوة-بابا-نويل-إلى-المنزل-على-الأطفال-1084432535.html
أطباء يحذرون من الأثر النفسي لدعوة "بابا نويل" إلى المنزل على الأطفال
أطباء يحذرون من الأثر النفسي لدعوة "بابا نويل" إلى المنزل على الأطفال
أفاد إسماعيل عثمانوف، كبير أطباء الأطفال في إدارة الصحة بالعاصمة الروسية، وكبير الأطباء في مستشفى مدينة الأطفال السريري، بشروط دعوة "بابا نويل" لمشاركة الأطفال... 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T07:59+0000
2023-12-25T07:59+0000
2023-12-25T07:59+0000
مجتمع
علوم
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ولفت طبيب الأطفال، إسماعيل عثمانوف، في حديث مع وكالة "سبوتنيك" إلى أنه من الأفضل دعوة "بابا نويل" لأطفال الذي تزيد أعمارهم على الـ4 سنوات، لأن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات قد يصيبهم الخوف، مضيفا أنه لا ينبغي على والد الطفل أن يرتدي زي ساحر حكاية خرافية لأن ذلك قد يؤثر على نفسية الطفل.وأشار عثمانوف إلى أنه في كل عائلة لديها أطفال، هناك بالتأكيد سؤال كل عام حول ما إذا كان يجب دعوة هذه الشخصية للحفلة وكيفية إعداد الطفل لها، مضيفا بالقول إنه "أولاً يجب تقييم مدى استعداد الطفل لهذا الحدث وملاحظة كيف يتفاعل الطفل مع ظهور الغرباء في المنزل". وقال الطبيب إنه يجب عليك أن تسأل الطفل مسبقًا عما إذا كان يرغب في أن يأتي "سانتا كلوز" الحقيقي لزيارته شخصيًا.وأضاف عثمانوف: "اكتب رسالة مشتركة أو ارسم صورة من الأفضل أن يتحدث الطفل بالفعل بشكل جيد بما يكفي ليتمكن من التعبير عن مشاعره وعواطفه".
https://sputnikarabic.ae/20221216/بابا-نويل-ينتزع-أشواك-الحصار-والحرب-من-وجوه-أطفال-الحسكة-1071255818.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
أطباء يحذرون من الأثر النفسي لدعوة "بابا نويل" إلى المنزل على الأطفال
أفاد إسماعيل عثمانوف، كبير أطباء الأطفال في إدارة الصحة بالعاصمة الروسية، وكبير الأطباء في مستشفى مدينة الأطفال السريري، بشروط دعوة "بابا نويل" لمشاركة الأطفال الأعياد الميلاد ورأس السنة، مشيرا إلى أنه يجب التنبه لعمر الطفل قبل الإقدام على هذه الخطوة.
ولفت طبيب الأطفال، إسماعيل عثمانوف، في حديث مع وكالة "سبوتنيك" إلى أنه من الأفضل دعوة "بابا نويل" لأطفال الذي تزيد أعمارهم على الـ4 سنوات، لأن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات قد يصيبهم الخوف، مضيفا أنه لا ينبغي على والد الطفل أن يرتدي زي ساحر حكاية خرافية لأن ذلك قد يؤثر على نفسية الطفل.
16 ديسمبر 2022, 09:01 GMT
وأشار عثمانوف إلى أنه في كل عائلة لديها أطفال، هناك بالتأكيد سؤال كل عام حول ما إذا كان يجب دعوة هذه الشخصية للحفلة وكيفية إعداد الطفل لها، مضيفا بالقول إنه "أولاً يجب تقييم مدى استعداد الطفل لهذا الحدث وملاحظة كيف يتفاعل الطفل مع ظهور الغرباء في المنزل".
وقال الطبيب إنه يجب عليك أن تسأل الطفل مسبقًا عما إذا كان يرغب في أن يأتي "سانتا كلوز" الحقيقي لزيارته شخصيًا.
وأضاف عثمانوف: "اكتب رسالة مشتركة أو ارسم صورة من الأفضل أن يتحدث الطفل بالفعل بشكل جيد بما يكفي ليتمكن من التعبير عن مشاعره وعواطفه".