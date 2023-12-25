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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231225/ابتكار-روسي-يحول-قاذف-أر-بي-جي-إلى-مدفع-هاون-فيديو-1084439666.html
ابتكار روسي يحول قاذف "أر بي جي" إلى مدفع هاون... فيديو
ابتكار روسي يحول قاذف "أر بي جي" إلى مدفع هاون... فيديو
أفرزت العملية العسكرية الروسية العديد من "الحيل العسكرية" التي ابتكرها العسكريون الروس للتماشي مع ظروف المعركة. 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T11:17+0000
2023-12-25T11:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وظهر أحد أبرز هذه الابتكارات بتركيب الجنود الروس قذائف الهاون على منصات صواريخ "أر بي جي".ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر فيه أحد الجنود الروس أثناء استهدافه معاقل نظام كييف على محور جنوب دونيتسك.شاهد أيضا... مروحيات روسية تغير على معاقل عسكرية أوكرانية.. فيديو
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

ابتكار روسي يحول قاذف "أر بي جي" إلى مدفع هاون... فيديو

11:17 GMT 25.12.2023
© Sputnik . Igor Zaremboالقوات الروسية تطلق صاروخ "أر بي جي" خلال التدريبات البحرية لأسطول بحر البلطيق
القوات الروسية تطلق صاروخ أر بي جي خلال التدريبات البحرية لأسطول بحر البلطيق - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
تابعنا عبر
أفرزت العملية العسكرية الروسية العديد من "الحيل العسكرية" التي ابتكرها العسكريون الروس للتماشي مع ظروف المعركة.
وظهر أحد أبرز هذه الابتكارات بتركيب الجنود الروس قذائف الهاون على منصات صواريخ "أر بي جي".
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر فيه أحد الجنود الروس أثناء استهدافه معاقل نظام كييف على محور جنوب دونيتسك.
شاهد أيضا... مروحيات روسية تغير على معاقل عسكرية أوكرانية.. فيديو
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