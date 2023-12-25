https://sputnikarabic.ae/20231225/ابتكار-روسي-يحول-قاذف-أر-بي-جي-إلى-مدفع-هاون-فيديو-1084439666.html
ابتكار روسي يحول قاذف "أر بي جي" إلى مدفع هاون... فيديو
ابتكار روسي يحول قاذف "أر بي جي" إلى مدفع هاون... فيديو
أفرزت العملية العسكرية الروسية العديد من "الحيل العسكرية" التي ابتكرها العسكريون الروس للتماشي مع ظروف المعركة. 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T11:17+0000
2023-12-25T11:17+0000
2023-12-25T11:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وظهر أحد أبرز هذه الابتكارات بتركيب الجنود الروس قذائف الهاون على منصات صواريخ "أر بي جي".ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر فيه أحد الجنود الروس أثناء استهدافه معاقل نظام كييف على محور جنوب دونيتسك.شاهد أيضا... مروحيات روسية تغير على معاقل عسكرية أوكرانية.. فيديو
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102018/37/1020183774_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fe0d9535986ea188307c85cdaedc9d74.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
ابتكار روسي يحول قاذف "أر بي جي" إلى مدفع هاون... فيديو
أفرزت العملية العسكرية الروسية العديد من "الحيل العسكرية" التي ابتكرها العسكريون الروس للتماشي مع ظروف المعركة.
وظهر أحد أبرز هذه الابتكارات بتركيب الجنود الروس قذائف الهاون على منصات صواريخ "أر بي جي".
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر فيه أحد الجنود الروس أثناء استهدافه معاقل نظام كييف على محور جنوب دونيتسك.