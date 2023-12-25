https://sputnikarabic.ae/20231225/الأردن-ينفذ-إنزالا-جويا-في-غزة-لإيصال-المساعدات-للمحاصرين-داخل-كنيسة-القديس-برفيريوس-1084429588.html

الأردن ينفذ إنزالا جويا في غزة لإيصال المساعدات للمحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس

الأردن ينفذ إنزالا جويا في غزة لإيصال المساعدات للمحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس

أعلن الجيش العربي الأردني تنفيذ إنزال جوي إغاثي، مساء أمس، لمساعدة المحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس الواقعة بحي الزيتون شمالي قطاع غزة، وذلك عشية عيد... 25.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-25T00:37+0000

2023-12-25T00:37+0000

2023-12-25T00:37+0000

غزة

قطاع غزة

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أخبار الأردن

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عمّان – سبوتنيك. وقالت القوات المسلحة الأردنية في بيان: "نفّذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي مساء الأحد إنزالاً جوياً إغاثياً لمساعدة المحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس الواقعة بحي الزيتون شمالي قطاع غزة، وذلك عشية عيد الميلاد المجيد".وأضاف البيان أن "طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي قامت بإنزال مساعدات إنسانية ومواد غذائية، لإغاثة المحاصرين بداخل الكنيسة التي تعدّ إحدى أقدم الكنائس على مستوى العالم".وبحسب البيان "يقدر عدد المحاصرين بالكنيسة نحو 800 مواطن غزي من الرعايا المسيحيين الموجودين داخل القطاع، ويعانون من شح في الطعام ونقص حاد في مستلزمات الحياة الأساسية وسط أوضاع إنسانية صعبة".وأضاف المصدر أنه: ويأتي هذا الإنزال الجوي الأردني السابع، وفق البيان، كرسالة تضامنية مع المسيحيين بالقطاع في ظل الحرب الإسرائيلية المستعرة، والتي ألقت بظلالها على أجواء أعياد الميلاد.تجدر الإشارة إلى أن العاهل الأردني قد أكد خلال لقائه قيادات دينية مقدسية وأردنية في قصر الحسينية يوم الأربعاء الماضي أن الأردن يسعى بكل الطرق لإيصال مساعدات إلى من لجأ إلى الكنيسة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسها كتائب القسام التابعة لـحماس، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل، لـ7 أيام.

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الأردن