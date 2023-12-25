https://sputnikarabic.ae/20231225/الجيش-الإسرائيلي-ارتفاع-إجمالي-عدد-القتلى-العسكريين-منذ-7-أكتوبر-إلى-489-قتيلا-1084430583.html

الجيش الإسرائيلي: ارتفاع إجمالي عدد القتلى العسكريين منذ 7 أكتوبر إلى 489 قتيلا

الجيش الإسرائيلي: ارتفاع إجمالي عدد القتلى العسكريين منذ 7 أكتوبر إلى 489 قتيلا

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل عسكريين اثنين إضافيين خلال معارك في شمال قطاع غزة. 25.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-25T04:47+0000

2023-12-25T04:47+0000

2023-12-25T04:58+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن عسكريين قُتلا خلال معارك دارت أمس في قطاع غزة.وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فقد ارتفع إجمالي عدد القتلى العسكريين منذ بدء التصعيد مع حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 489 قتيلا.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسها كتائب القسام التابعة لحماس، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل، لـ7 أيام.وأسفر القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 54 ألفا آخرين، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

https://sputnikarabic.ae/20231224/مقتل-ضابط-إسرائيلي-برتبة-رائد-خلال-المعارك-في-غزة-ليرتفع-عدد-قتلى-الجيش-منذ-أمس-إلى-15-1084421646.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم