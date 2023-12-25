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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231225/الجيش-الروسي-يدمر-منظومتي-دفاع-جوي-أيرس--تي-ألمانيتي-الصنع-لقوات-كييف--عاجل--1084445263.html
الجيش الروسي يدمر منظومتي دفاع جوي "أيرس- تي" ألمانيتي الصنع لقوات كييف- عاجل
الجيش الروسي يدمر منظومتي دفاع جوي "أيرس- تي" ألمانيتي الصنع لقوات كييف- عاجل
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الجيش الروسي دمر منظومتي دفاع جوي مضادة للطائرات "أيرس-تي" من صناعة ألمانية. 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T13:06+0000
2023-12-25T13:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "تم تدمير محطة الرادار لكشف وتتبع الأهداف على ارتفاعات منخفضة "35 دي6".وبحسب بيان الدفاع: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي خمسة صواريخ من طراز "هيمارس".وقالت الدفاع: "في اتجاهزابوروجيه، ألحقت وحدات من القوات الروسية، بدعم من المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، هزائم بالقوة البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي الثالث والثلاثين، اللواء الهجومي الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، اللواء 102 للدفاع الأرضي لواء في مناطق رابوتينو وكامنسكوي وجوليايبول في مقاطعةزابوروجيه".وبحسب الدفاع: "في اتجاه خيرسون، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 60 عسكرياً، وتدمير 3 سيارات، ومدفع هاوتزر "مستا-بي".
https://sputnikarabic.ae/20231225/ابتكار-روسي-يحول-قاذف-أر-بي-جي-إلى-مدفع-هاون-فيديو-1084439666.html
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روسيا

الجيش الروسي يدمر منظومتي دفاع جوي "أيرس- تي" ألمانيتي الصنع لقوات كييف- عاجل

13:06 GMT 25.12.2023 (تم التحديث: 13:17 GMT 25.12.2023)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الجيش الروسي دمر منظومتي دفاع جوي مضادة للطائرات "أيرس-تي" من صناعة ألمانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "تم تدمير محطة الرادار لكشف وتتبع الأهداف على ارتفاعات منخفضة "35 دي6".

وأضافت: "وتم تدمير منظومتي دفاع جوي "أيرس- تي" اللمصنوعة في ألمانيا، ومستودع للوقود، بالإضافة إلى القوى البشرية والمعدات العسكرية في 113 منطقة".

وبحسب بيان الدفاع: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي خمسة صواريخ من طراز "هيمارس".

وتابع البيان: "تم تدمير 40 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية،ومقاطعتي زابوروجيه و خيرسون".

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11:17 GMT
وقالت الدفاع: "في اتجاهزابوروجيه، ألحقت وحدات من القوات الروسية، بدعم من المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، هزائم بالقوة البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي الثالث والثلاثين، اللواء الهجومي الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، اللواء 102 للدفاع الأرضي لواء في مناطق رابوتينو وكامنسكوي وجوليايبول في مقاطعةزابوروجيه".

وتابع اليان: "بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه نحو 90 عسكرياً واربع سيارات و مدفع "هاوتزر" من طراز "دب -20" ومدفعين "دي -30".

وبحسب الدفاع: "في اتجاه خيرسون، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 60 عسكرياً، وتدمير 3 سيارات، ومدفع هاوتزر "مستا-بي".
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