https://sputnikarabic.ae/20231225/الطيران-التركي-يواصل-غاراته-على-مقار-ومنشآت-المسلحين-الموالين-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1084441382.html

الطيران التركي يواصل غاراته على مقار ومنشآت المسلحين الموالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا

الطيران التركي يواصل غاراته على مقار ومنشآت المسلحين الموالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا

تواصل الطائرات المسيرة والحربية التركية منذ ساعات، استهدافها لمواقع تابعة لقوات "قسد" الموالي للجيش الأمريكي في مدينة "القامشلي" و"عامودا" شمالي محافظة الحسكة،... 25.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-25T12:00+0000

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العالم العربي

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وأشار مراسل إلى أنه بحسب الأنباء الأولية، فقد أصيب 7 أشخاص بجروح بليغة جراء الهجمات التركية.وتابع المراسل أن القصف استهدف أكثر من 6 مواقع منها منشأة صناعية وموقع عسكري و"سادكوب/ شركة محروقات" التابعة لقوات "قسد" في حي علايا، ثم استهدف مركزاً للإنشاءات المدنية وأخر للعسكرية في حي العنترية لأربع مرات متتالية، و(مطبعة سيماف) على طريق الحزام، ومعمل أعلاف الجزيرة، ومحطة قطار القامشلي، وورشة خياطة الشمال في حي ميسلون لثلاث مرات متتالية.وأوضح المراسل أن مسلحي "قسد" فرضوا طوقاً أمنياً على المواقع العسكرية التي استهدفتها الغارات التركية، في حين هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المواقع المقصوفة، مع استمرار تحليق الطيران المسير التركي في سماء المدينة بشكل مكثف.وتزامناً مع القصف الجوي، وجهت مستشفيات مدينة القامشلي نداءات إلى الأهالي للتبرع بالدم.وبذلك، يرتفع عدد قتلى مسلحي "قسد" إلى أكثر من 120 جراء الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة وحربية تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة "قسد" في شمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2023، بينهم قياديون بارزون بالإضافة لإصابة المئات منهم.

https://sputnikarabic.ae/20231212/مراسل-سبوتنيك-الهجوم-الأخير-على-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-الحسكة-تم-من-داخل-مناطق-سيطرته-1084007593.html

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