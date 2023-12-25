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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231225/القوات-الروسية-تسيطر-على-موقع-أوكراني-متقدم-على-محور-أرتيوموفسك-1084431054.html
القوات الروسية تسيطر على موقع أوكراني متقدم على محور أرتيوموفسك
القوات الروسية تسيطر على موقع أوكراني متقدم على محور أرتيوموفسك
هاجمت مجموعة من القوات المسلحة الروسية موقعا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية على محور أرتيوموفسك وتمكنت من السيطرة عليه. 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T06:02+0000
2023-12-25T06:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأفاد مراسل وكالة "سبوتينك" بأن قوات من المجموعة الجنوبية في الجيش الروسي قامت بعملية التفاف ليلا خلف خطوط العدو وتموهت بجوار الموقع الأوكراني وبدأت في إجراء المراقبة وبعدها نفذت قوات الاستطلاع مداهمة مباغتة على الموقع.وقال قائد المفرزة الذي يحمل إشارة نداء "سيبيريا": "لقد كان يومًا مثمرًا للغاية اليوم، وقد عملت قوات الاستطلاع أيضًا اليوم، واستعادوا أيضًا موقعًا واحدًا من العدو، ونتيجة لذلك تم أسر شخص واحد". وأضاف القائد العسكري أن الجيش الروسي اقترب من المواقع التي تتمركز فيها قوات نظام كييف، حيث تم اكتشاف عدد من مواقع العدو باستخدام الطائرات المسيرة.وأشار القائد إلى أن مجموعة أخرى استخدمت الطائرة المسيرة لاكتشاف شبكة من المخابئ ونقطة إطلاق نار لأسلحة رشاشة وتم استهدفهما بمختلف الأسلحة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20231220/دبلوماسي-روسي-انهيار-الجيش-الأوكراني-أمر-لا-مفر-منه-والدعم-الغربي-لكييف-سيتلاشى--1084280429.html
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القوات الروسية تسيطر على موقع أوكراني متقدم على محور أرتيوموفسك

06:02 GMT 25.12.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورأرتيوموفسك (باخموت) بعد تحرير القوات الروسية لها، دونباس، العملية العسكرية الخاصة
أرتيوموفسك (باخموت) بعد تحرير القوات الروسية لها، دونباس، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2023
© Sputnik
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هاجمت مجموعة من القوات المسلحة الروسية موقعا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية على محور أرتيوموفسك وتمكنت من السيطرة عليه.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتينك" بأن قوات من المجموعة الجنوبية في الجيش الروسي قامت بعملية التفاف ليلا خلف خطوط العدو وتموهت بجوار الموقع الأوكراني وبدأت في إجراء المراقبة وبعدها نفذت قوات الاستطلاع مداهمة مباغتة على الموقع.
وقال قائد المفرزة الذي يحمل إشارة نداء "سيبيريا": "لقد كان يومًا مثمرًا للغاية اليوم، وقد عملت قوات الاستطلاع أيضًا اليوم، واستعادوا أيضًا موقعًا واحدًا من العدو، ونتيجة لذلك تم أسر شخص واحد".
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وأضاف القائد العسكري أن الجيش الروسي اقترب من المواقع التي تتمركز فيها قوات نظام كييف، حيث تم اكتشاف عدد من مواقع العدو باستخدام الطائرات المسيرة.
وأشار القائد إلى أن مجموعة أخرى استخدمت الطائرة المسيرة لاكتشاف شبكة من المخابئ ونقطة إطلاق نار لأسلحة رشاشة وتم استهدفهما بمختلف الأسلحة.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
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