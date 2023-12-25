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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231225/برلماني-أيرلندي-يدعو-لتحمل-الاتحاد-الأوروبي-المسؤولية-عن-مفرمة-اللحم-في-أوكرانيا-1084432642.html
برلماني أيرلندي يدعو لتحمل الاتحاد الأوروبي المسؤولية عن "مفرمة اللحم" في أوكرانيا
برلماني أيرلندي يدعو لتحمل الاتحاد الأوروبي المسؤولية عن "مفرمة اللحم" في أوكرانيا
أفاد عضو البرلمان الأوروبي الأيرلندي، ميك والاس، بأنه يجب محاسبة ساسة الاتحاد الأوروبي على التحريض على الصراع في أوكرانيا واستسلام الأوكرانيين الخاضعين... 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T08:12+0000
2023-12-25T08:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال والاس على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "نحن نعرف أين يعيش هؤلاء الناس في إستونيا. إذن فهم يريدون إلقاء المزيد من أطفال الطبقة العاملة في مفرمة اللحم ما يؤدي إلى تأجيج حرب بالوكالة لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة في أوكرانيا لا يمكن تحقيق النصر فيها".وتابع: "يجب محاسبة السياسيين الأوروبيين الذين يدعمون هذه الحرب".وهكذا رد السياسي على تصريح رئيسة وزارة الداخلية الإستونية، لوري لانيميتس، بأن تالين مستعدة للبحث عن الأوكرانيين الخاضعين للتجنيد الإجباري بناء على طلب كييف.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن هيئة الأركان العامة اقترحت تعبئة ما يصل إلى 500 ألف شخص إضافي في قوات الدفاع.وأعلن اللواء في القوات المسلحة الأوكرانية، دميتري مارشينكو، نفاد المتطوعين الذين أرادوا الانضمام طوعا إلى صفوف الجيش، لافتًا أنه من الصعب إيجاد مواطنين جدد لديهم النية للانضمام في هذه الأوضاع.وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف في مقابلة مع صحيفة "بيلد" إنه يود تعبئة المواطنين الذين غادروا البلاد. ووفقا له، يجب أن يتلقى جميع الرجال الذين يعيشون في الخارج والذين تتراوح أعمارهم بين 25 و60 عاما دعوة للحضور في مركز التجنيد.وفي وقت لاحق، أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيلاريون بافليوك، أن الأمر كان من المفترض أن يتعلق بالتجنيد و"الحاجة إلى إيصال مدى أهمية انضمام الأوكرانيين إلى الجيش إلى الأوكرانيين في الخارج".
https://sputnikarabic.ae/20231224/برلمانية-أوروبية-أوكرانيا-لن-تجد-المجد-في-القبور-ووقعت-بخدعة-غربية-1084405216.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

برلماني أيرلندي يدعو لتحمل الاتحاد الأوروبي المسؤولية عن "مفرمة اللحم" في أوكرانيا

08:12 GMT 25.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatskyجندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أفاد عضو البرلمان الأوروبي الأيرلندي، ميك والاس، بأنه يجب محاسبة ساسة الاتحاد الأوروبي على التحريض على الصراع في أوكرانيا واستسلام الأوكرانيين الخاضعين للتعبئة.
وقال والاس على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "نحن نعرف أين يعيش هؤلاء الناس في إستونيا. إذن فهم يريدون إلقاء المزيد من أطفال الطبقة العاملة في مفرمة اللحم ما يؤدي إلى تأجيج حرب بالوكالة لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة في أوكرانيا لا يمكن تحقيق النصر فيها".
وتابع: "يجب محاسبة السياسيين الأوروبيين الذين يدعمون هذه الحرب".
وهكذا رد السياسي على تصريح رئيسة وزارة الداخلية الإستونية، لوري لانيميتس، بأن تالين مستعدة للبحث عن الأوكرانيين الخاضعين للتجنيد الإجباري بناء على طلب كييف.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن هيئة الأركان العامة اقترحت تعبئة ما يصل إلى 500 ألف شخص إضافي في قوات الدفاع.
الاتحاد الأوروبي، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
برلمانية أوروبية: أوكرانيا "لن تجد المجد في القبور" ووقعت بخدعة غربية
أمس, 08:54 GMT
وأعلن اللواء في القوات المسلحة الأوكرانية، دميتري مارشينكو، نفاد المتطوعين الذين أرادوا الانضمام طوعا إلى صفوف الجيش، لافتًا أنه من الصعب إيجاد مواطنين جدد لديهم النية للانضمام في هذه الأوضاع.
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف في مقابلة مع صحيفة "بيلد" إنه يود تعبئة المواطنين الذين غادروا البلاد. ووفقا له، يجب أن يتلقى جميع الرجال الذين يعيشون في الخارج والذين تتراوح أعمارهم بين 25 و60 عاما دعوة للحضور في مركز التجنيد.
وفي وقت لاحق، أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيلاريون بافليوك، أن الأمر كان من المفترض أن يتعلق بالتجنيد و"الحاجة إلى إيصال مدى أهمية انضمام الأوكرانيين إلى الجيش إلى الأوكرانيين في الخارج".
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