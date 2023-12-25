https://sputnikarabic.ae/20231225/بوتين-يدشن-3-سفن-حربية-فيديو-1084448382.html
بوتين يدشن 3 سفن حربية... فيديو
بوتين يدشن 3 سفن حربية... فيديو
شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في مراسم رفع الأعلام البحرية فوق السفن الحربية الروسية الجديدة، معلنا دخولها أسطول البحرية الروسية. 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T14:36+0000
2023-12-25T14:36+0000
2023-12-25T14:36+0000
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وأفاد الكرملين عبر قناته على "تلغرام"، أن القوات البحرية الروسية ضمت الفرقاطة "الأدميرال غولوفكو" وسفينة الصواريخ الصغيرة "نارو فومينسك" وكاسحة الألغام "ليف تشيرنافين" إلى أسطولها.وقال بوتين خلال مراسم رفع الأعلام في حوض بناء السفن في مدينة سانت بطرسبورغ: "يعد إدخال أحدث السفن في الأسطول دليلًا آخر على أن صناعة بناء السفن لدينا آخذة في الارتفاع وتدخل الآن في الإنتاج الضخم للسفن الحربية من مختلف الفئات".وتابع: "هذه هي الخطوة الأساسية الأكثر أهمية في إحياء وتطوير بناء السفن لدينا".ويظهر في الفيديو الرئيس بوتين، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ونائب رئيس الوزراء دينيس مانتوروف.وفي وقت سابق من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ذكرت الخدمة الصحفية لشركة "بناء السفن المتحدة"، بأن الفرقاطة "الأدميرال غولوفكو" انتهت من برنامج التجارب البحرية الحكومية للمصنع، وقد جرت هذه التدريبات في مياه تدريب الأسطول الشمالي في بحر بارنتس.وأضافت الخدمة الصحفية أنه "خلال الاختبارات، تم فحص جميع الأجهزة وأنظمة الأسلحة الخاصة بالسفينة بشكل شامل. وفي المستقبل القريب، سيتم فحص الفرقاطة مجددا، وبعد ذلك، ستبدأ الاستعدادات لرفع علم البحرية الروسية على الفرقاطة"."الأدميرال غولوفكو" هي الفرقاطة الثالثة من مشروع "22350" والأولى في السلسلة، والتي تحتوي على محطة طاقة منتجة محليًا وتم بناؤها في سانت بطرسبورغ.
https://sputnikarabic.ae/20231211/-بوتين-روسيا-تعزز-انتشار-أسطولها-الحربي-في-المياه-الدولية-1083982191.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
بوتين يدشن 3 سفن حربية... فيديو
شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في مراسم رفع الأعلام البحرية فوق السفن الحربية الروسية الجديدة، معلنا دخولها أسطول البحرية الروسية.
وأفاد الكرملين عبر قناته على "تلغرام"، أن القوات البحرية الروسية ضمت الفرقاطة "الأدميرال غولوفكو" وسفينة الصواريخ الصغيرة "نارو فومينسك" وكاسحة الألغام "ليف تشيرنافين" إلى أسطولها.
وقال بوتين خلال مراسم رفع الأعلام في حوض بناء السفن في مدينة سانت بطرسبورغ: "يعد إدخال أحدث السفن في الأسطول دليلًا آخر على أن صناعة بناء السفن لدينا آخذة في الارتفاع وتدخل الآن في الإنتاج الضخم للسفن الحربية من مختلف الفئات".
وتابع: "هذه هي الخطوة الأساسية الأكثر أهمية في إحياء وتطوير بناء السفن لدينا".
وأضاف بوتين: "5 فرقاطات و8 طرادات و13 سفينة صواريخ صغيرة وأكثر من 50 سفينة أخرى من مختلف الفئات في مراحل مختلفة من الاستعداد للعمل".
ويظهر في الفيديو الرئيس بوتين، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ونائب رئيس الوزراء دينيس مانتوروف.
وفي وقت سابق من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ذكرت الخدمة الصحفية لشركة "بناء السفن المتحدة"، بأن الفرقاطة "الأدميرال غولوفكو" انتهت من برنامج التجارب البحرية الحكومية للمصنع، وقد جرت هذه التدريبات في مياه تدريب الأسطول الشمالي في بحر بارنتس.
وأضافت الخدمة الصحفية
أنه "خلال الاختبارات، تم فحص جميع الأجهزة وأنظمة الأسلحة الخاصة بالسفينة بشكل شامل. وفي المستقبل القريب، سيتم فحص الفرقاطة مجددا، وبعد ذلك، ستبدأ الاستعدادات لرفع علم البحرية الروسية على الفرقاطة".
"الأدميرال غولوفكو" هي الفرقاطة الثالثة من مشروع "22350" والأولى في السلسلة، والتي تحتوي على محطة طاقة منتجة محليًا وتم بناؤها في سانت بطرسبورغ.