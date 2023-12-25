https://sputnikarabic.ae/20231225/تحييد-615-جنديا-أوكرانيا-وعشرات-الآليات-الأوكرانية-في-مواجهات-مع-الجيش-الروسي-1084446835.html

تحييد 615 جنديا أوكرانيا وعشرات الآليات الأوكرانية في مواجهات مع الجيش الروسي

تحييد 615 جنديا أوكرانيا وعشرات الآليات الأوكرانية في مواجهات مع الجيش الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية حيدت نحو 615 جنديا أوكرانيا، ودمرت عشرات الآليات الأوكرانية في مواجهات مع الجيش الروسي في مناطق... 25.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-25T13:56+0000

2023-12-25T13:56+0000

2023-12-25T13:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات مجموعة قوات "الغرب"، بإسناد من نيران المدفعية وسلاح الطيران، 3 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية".وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 30 عسكريًا، ومركبتين.وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 180 جنديا، ودبابة، ومركبة قتال مشاة "برادلي"، وسيارتين، وخلال القتال المضاد للبطاريات، تم تدمير مدفع "أكاسيا" و"غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر "دي 30".وأكد البيان أنه على اتجاه دونيتسك، صدت وحدات مجموعة قوات "الجنوب"، بإسناد من نيران المدفعية، هجوما للقوات الأوكرانية في منطقة شومي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهزمت القوى العاملة والمعدات المعادية في منطقة كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغ إجمالي خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 200 جندي، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و6 مركبات، وخلال القتال المضاد للبطاريات تم تدمير مدافع هاوتزر "مستا-بي" و"دي-20"، ومدفعين من طراز "دي-30"، بالإضافة إلى مدفعي "غفوزديكا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231225/الجيش-الروسي-يدمر-منظومتي-دفاع-جوي-أيرس--تي-ألمانيتي-الصنع-لقوات-كييف--عاجل--1084445263.html

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