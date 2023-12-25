https://sputnikarabic.ae/20231225/تعرف-على-بطاقات-الائتمان-وأنواعها-1084440449.html

تعرف على بطاقات الائتمان وأنواعها

تعرف على بطاقات الائتمان وأنواعها

بطاقة الائتمان هي بطاقة صادرة من بنك أو غيره يمكن لصاحبها القيام بعمليات شراء وتحويل وسحب نقدي، حتى لو لم يكن لدى حاملها أمواله الخاصة حاليا، و يتم اقتراض... 25.12.2023, سبوتنيك عربي

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سنستعرض في هذا المقال كل ما يتعلق بالبطاقة الائتمانية، وأين يتمكن استخدامها والاستفادة من ميزاتها.ما هي البطاقة الائتمانية؟هي بطاقة تصدرها البنوك عملائها وللراغبيين من الاستفادة من خدماته الصرفية، ويتم إنفاقها في منافذ البيع بالتجزئة العادية والمتاجر عبر الإنترنت، أو صرفها نقدًا، ويكون لهذه البطاقة سقف ائتماني أو حد لا يمكن لحاملها تجاوزه.وتعطي هذه البطاقات صاحبها فرصة لسداد الدين أو الأموال المصروفة من البطاقة ضمن فترة زمنية محددة دون الحصول على نسبة معينة يحددها البنك أو المؤسسة المالية المصدرة لهذه البطاقة، وفي حال تجاوز المدة المحددة دون إيفاء المبلغ المصروف من قبل العميل تبدأ النسبة بالتراكم على المبلغ المصروف.وتعرف هذه البطاقة بالبطاقات الائتمانية، كونها تقدم قرضا وهو شكل من أشكال الائتمان، والذي يمثل مبادلة مال حاضر بمؤجل وكذلك القرض.أنواع بطاقات الائتمان- بطاقة تحويل الرصيدتعد بطاقة الائتمان لتحويل الرصيد أداة مفيدة لتخفيف عبء الديون، إذا كان لديك بطاقة ائتمان بمعدل فائدة سنوية 0%، فسيتم تطبيق جميع دفعاتك على أصل المبلغ، وليس هناك رسوم فائدة، وهذا بدوره يوفر على مستخدمها المال، في حين أن بعض بطاقات الائتمان تسمح لك بتحويل رصيدك، إلا أنها توفر أيضًا مكافآت رائعة للمشتريات اليومية.تسمح لك بطاقة الائتمان عادة بتحويل الدين من بطاقة أخرى، وعادة ما يكون ذلك بمعدل فائدة تمهيدية منخفض، قد يتم تحصيل رسوم تحويل الرصيد منك، والتي تتراوح عادةً من 3% إلى 5% من مبلغ التحويل. ومع ذلك، قد لا يفرض عليك بعض موفري بطاقات الائتمان هذه الرسوم. يمكن أن يصل المعدل الأول إلى 0% ويستمر من ستة إلى ثمانية عشر شهرًا.- بطاقة ائتمان الطالبهي بطاقة ائتمانية مخصصة للطلاب، تقدم لهم خدمات وتسهيلات خاصة مقارنة ببطاقات الائتمان العادية، وتهدف هذه البطاقات لإنشاء سجل إئتماني للطلاب ومعرفة كيفية إدارة شؤونهم المالية.وتتيح للطلاب القيام بعمليات شراء والدفع عن طريقها، بسقف مالي محدد لا يمكنهم تجاوزه، على أن يتم إيفاء المبلغ المصروف أو المسحوب من البطاقة خلال مدة زمنية معينة أو يتم فرض رسوم تأخير عليهم.كما تتميز بعض البطاقات بأنها تقدم ميزات للطلاب من خلال الاستخدام الدائم لهذه البطاقات بمنحهم مكآفات أو نقاط يمكن استبدالها بالبضائع وبطاقات السفر.- بطاقة المكافآةبطاقة المكافأة هي بطاقة مصرفية أو غير مصرفية تحتوي على برنامج مكافآت من متجر واحد أو أكثر. تقوم هذه البطاقة بتجميع النقاط، والتي يمكن بعد ذلك استخدامها لدفع ثمن المشتريات من شركائها أو السحب من الحساب، وبمساعدتها تجذب المتاجر عملاء جدد وتحفز العملاء الدائمين على إجراء عمليات شراء في كثير من الأحيان.ظهر برنامج المكافآت الأول في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، تم تنظيمه من قبل شركة الطيران الكبيرة الخطوط الجوية الأمريكية. قررت منح كل عميل نقاطًا خاصة لشراء تذاكر الطيران. كانت تسمى هذه النقاط "أميال" لأنه تم منحها لكل ميل من الطريق. بعد تجميع عدد معين من الأميال، يمكن للعميل استبدالها بتذاكر مجانية. وفي وقت لاحق، بدأت شركات أخرى في استخدام نظام النقاط.- بطاقة مؤمنةمفهوم عمل هذه البطاقة بسيط جدا، ويعني ببساطة استرداد الاموال بشيء آخر ذي قيمة.تتطلب بطاقة الائتمان المضمونة إيداعا مقدما، والذي عادةً ما يساوي الحد الائتماني لبطاقتك، ففي حال قمت بإيداع مبلغ 300 دولار، فسيكون لديك عادةً حد ائتماني قدره 300 دولار على بطاقتك.سيتم الاحتفاظ بإيداعك كضمان من قبل شركة بطاقة الائتمان، ففي حال لم تدفع فاتورتك، فستستخدم شركة بطاقة الائتمان وديعتك لتغطية الفاتورة ومن المحتمل أن تلغي بطاقتك الائتمانية.وفي حال كنت تدفع فاتورتك باستمرار في الوقت المحدد، فقد تقوم شركة بطاقة الائتمان الخاصة بك بزيادة حد الائتمان الخاص بك دون مطالبتك بإيداع أموال إضافية. وفي المقابل، يمكنهم أيضًا إعادة وديعتك بمجرد إثبات الاستخدام المسؤول لبطاقتك الائتمانية. سيتم أيضًا إرجاع إيداعك بمجرد إغلاق حسابك، بشرط ألا يكون لديك رصيد.- بطاقة ذات غرض محدودتتميز هذه البطاقة عن غيرها من البطاقات أنها لأغراض محددة ولا يمكن استخدامها سوا في متاجر وأماكن معينة، وتُستخدم البطاقات ذات الأغراض المحدودة مثل بطاقات الائتمان ذات الحد الأدنى للدفع ورسوم التمويل.تعد بطاقات ائتمان المتجر وبطاقات ائتمان الغاز أمثلة على بطاقات الائتمان ذات الأغراض المحدودة.- البطاقة الذكيةهي بطاقة بلاستيكية يتم فيها تركيب دائرة كهربائية دقيقة تحتوي على معالج ووحدة ذاكرة أثناء التصنيع. تنقسم ذاكرة الشريحة إلى أجزاء يقتصر الوصول إليها فقط على تطبيقات وأنواع معينة من أجهزة القراءة والكتابة.تنقسم البطاقات الذكية إلى عدة أنواع رئيسية تختلف في الوظائف التي تؤديها.ومن سلبياتها القيود المفروضة على قبول المدفوعات في بعض الدول، بالإضافة لعامل الآمان المحدود في هذه البطاقة وصعوبة الاستخدام لبعض الفئات العمرية ككبار السن، والعمولة المرتفعة للمؤسسات التي ترغب بالتعامل بها بالغضافة لسهولة تعقب وتتبع حركة المشتريات لحاملها.- بطاقة الصراف الآلي (ATM)هي بطاقة دفع أو بطاقة دفع خاصة تصدرها مؤسسة مالية تسمح لعميلها بالوصول إلى حساباته المالية من خلال أجهزة الصراف الآلي الخاصة به وغيرها من أجهزة الصراف الآلي وإجراء معاملات التجزئة في نقاط الشراء المعتمدة (مثل كمحطات الوقود، ومحلات البقالة، ومتاجر الأجهزة، والمتاجر متعددة الأقسام، وما إلى ذلك).ويتم المساهمة في منظمة أو مؤسسة خيرية من قبل البنك المصدر نفس، ومن حيث خصائصها الاستهلاكية والاستخدام، لا تختلف هذه البطاقات عن منتجات البطاقات الأخرى.- بطاقة الأقاربوهي بطاقة للأسر يستطيع من خلالها أفراد الأسرة استخدام حساب واحد للجميع، أي يوجد حساب بنكي باسم أحد أفراد الأسرة ولدى جميع من في الأسرة بطاقات بنكية من هذه الفئة تسمح لهم باستخدام هذا الحساب.ويستطيع صاحب الحساب مراقبة المصاريف وما يتم إنفاقه.- بطاقة مسبقة الدفعبطاقة بنكية يتم إضافة أموال إليها، على غرار بطاقات الهدايا الخاصة بسلاسل البيع بالتجزئة، بالإضافة إلى بطاقات مشغلي الهاتف المحمول ومقدمي خدمات الإنترنت.لا تتطلب البطاقة مسبقة الدفع فتح حساب ويتم إصدارها دون الإشارة إلى الاسم الكامل لصاحبها في عدة خيارات - إصدار هدية وافتراضية وفورية.كيفية اختيار بطاقة الائتمانلاختيار بطاقة الائتمان يجب على الشخص طرح بضعة أسئلة على نفسه:ما هي عادات الإنفاق التي تتبعها؟سيساعدك فهم عاداتك في الإنفاق على تحديد نوع بطاقة الائتمان الأنسب لك، وما إذا كنت بحاجة إلى بطاقة ائتمان متميزة توفر عروض استثنائية على السفر، أو إلى بطاقة ائتمان توفر لك ميزة الاستداد النقدي على جميع مشترياتك المحلية.عند تحديد مصروفاتك الشهرية كل شهر أين تذهب، سيساعدك ذلك على تحديد البطاقة التي ستحصل منها على مزايا أكثر.ما هي المزايا التي تقدمها كل بطاقة ائتمانية؟تُعد العروض والخصومات من أبرز المزايا الفريدة التي تجعل بطاقات الائتمان خيارًا جذابًا للعملاء، وبالطبع سيساعدك فهم هذه المزايا وكيف يمكنك التوفير من خلالها في اختيار بطاقة الائتمان المناسبةلذا، عليك أن تبحث بعناية وتقارن بين مزايا بطاقات الائتمان لتحصل بعد ذلك على البطاقة التي تتوافق مع استخدامك وتوفر لك العروض والميزات التي تتناسب مع أسلوب حياتك.هل توجد أنظمة تقسيط؟عند المقارنة بين بطاقات الائتمان، يجب المقارنة بين عروض التقسيط التي تقدمها كل بطاقة واختيار الأفضل بالنسبة لك.بطاقة الائتمان التي يمكنك تلبية شروط الحصول عليها؟تلبي بطاقات الائتمان مجموعة واسعة من فئات الدخل. لذا، يمكنك تحديد بطاقات الائتمان الأكثر ملاءمة لك بناءً على أهليتك وقدرتك على السداد.ما هي درجتك الائتمانية؟تعتبر درجة الائتمان عنصرا هاما لجدارتك الائتمانية، و درجة الائتمان العالية تزيد من فرصك في الموافقة على البطاقة التي تختارها. إذا لم تكن متأكدًا، فقم ببناء درجة ائتمان جيدة أولاً.ما الذي يميز أسلوب حياتك بشكل أفضل؟اختيار بطاقة ائتمان تناسب أسلوب حياتك يمكن أن يُحدث اختلافًا كبيرًا من حيث الفوائد التي يمكنك الحصول عليها من بطاقة الائتمان.الاختلافات بين بطاقة الائتمان والبطاقة المسبقة الدفعالبطاقة المسبقة الدفع هي بطاقة يتوقف استخدامها على حجم الأموال التي تم إضافتها لها، أي لا يستطيع مستخدمها صرف أكثر من قيمتها، ولا تتطلب فتح حساب في البنك.بطاقة الائتمان، هي بطاقة تصدرها جهة مالية معينة كبنك، يمنحها لزبونه بعد العودة إلى سيرته الإئتمانية والتي يحدد من خلالها كمية المال التي يقدمها له، حيث يمكن للزبون الاستفادة من هذا المال على أن يقوم بإعادته في وقت معين أو أنه سيتعرض لدفع نسبة عن كل تأخير.ميزات وعيوب البطاقة الائتمانيةميزات البطاقة الائتمانية:عيوب البطاقة الإئتمانية:

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