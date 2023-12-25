https://sputnikarabic.ae/20231225/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-نتنياهو-يقول-إن-الحرب-في-غزة-ليست-قريبة-من-النهاية-صور-وفيديو-1084460772.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. نتنياهو يقول إن الحرب في غزة ليست قريبة من النهاية.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. نتنياهو يقول إن الحرب في غزة ليست قريبة من النهاية.. صور وفيديو
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار خلال اتصال هاتفي بينهما أمس السبت. 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T22:14+0000
2023-12-25T22:14+0000
2023-12-25T22:14+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. نتنياهو يقول إن الحرب في غزة ليست قريبة من النهاية.. صور وفيديو
يتبع
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار خلال اتصال هاتفي بينهما أمس السبت.
وحسب بيان البيت الأبيض، ناقش بايدن مع نتنياهو العملية العسكرية في قطاع غزة.
وأضاف البيت الأبيض أن بايدن "أكد على الضرورة القصوى لحماية السكان المدنيين، والسماح لهم بالتحرك بأمان بعيدا عن مناطق القتال".
كما اتفق الجانبان على أهمية تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن الباقين.