https://sputnikarabic.ae/20231225/تقارير-السعودية-تسعى-للاستحواذ-على-نادي-ميلان-الإيطالي-1084443879.html
تقارير: السعودية تسعى للاستحواذ على نادي ميلان الإيطالي
تقارير: السعودية تسعى للاستحواذ على نادي ميلان الإيطالي
كشفت تقارير عن قيام صندوق استثماري عربي مرتبط بصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بإعداد خطة قد تؤدي في النهاية إلى السيطرة الكاملة على نادي ميلان الإيطالي... 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T12:35+0000
2023-12-25T12:35+0000
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ويسعى الصندوق للاستحواذ على النادي، من خلال دفع القرض الذي حصل عليه مالك "ميلان" ورئيس مجموعة "ريد بيرد"، جيري كاردينالي، من صندوق إليوت، وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.وأفادت الصحيفة أن قيمة القرض تبلغ 550 مليون يورو، إلى جانب سعر الفائدة.وأوضحت أن هذه الأموال هي في الواقع دين جيري كاردينالي لصندوق إليوت، وفي حال قيام الصندوق العربي التابع للسعودية بدفع تلك الأموال، سيُسمح لكارينالي ببيع حصته بالكامل في النادي إلى الصندوق العربي، وسيكون نادي ميلان تحت ملكية جديدة مرة أخرى. وكان جيري كاردينالي سافر مؤخرا إلى الشرق الأوسط، من أجل تأمين استثمارات جديدة، من شأنها إنهاء سيطرة صندوق إليوت المالية على نادي ميلان، ومن المعروف أنه حريص على سداد القرض قبل نهاية عام 2024، رغم أنه لا يحتاج إلى سداده حتى عام 2025.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
تقارير: السعودية تسعى للاستحواذ على نادي ميلان الإيطالي
كشفت تقارير عن قيام صندوق استثماري عربي مرتبط بصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بإعداد خطة قد تؤدي في النهاية إلى السيطرة الكاملة على نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم.
ويسعى الصندوق للاستحواذ على النادي، من خلال دفع القرض الذي حصل عليه مالك "ميلان" ورئيس مجموعة "ريد بيرد"، جيري كاردينالي، من صندوق إليوت، وفقا لصحيفة
"لا ريبوبليكا" الإيطالية.
وأفادت الصحيفة أن قيمة القرض تبلغ 550 مليون يورو، إلى جانب سعر الفائدة.
وأوضحت أن هذه الأموال هي في الواقع دين جيري كاردينالي لصندوق إليوت، وفي حال قيام الصندوق العربي التابع للسعودية بدفع تلك الأموال، سيُسمح لكارينالي ببيع حصته بالكامل في النادي إلى الصندوق العربي، وسيكون نادي ميلان
تحت ملكية جديدة مرة أخرى.
وكان جيري كاردينالي سافر مؤخرا إلى الشرق الأوسط، من أجل تأمين استثمارات جديدة، من شأنها إنهاء سيطرة صندوق إليوت المالية على نادي ميلان، ومن المعروف أنه حريص على سداد القرض قبل نهاية عام 2024، رغم أنه لا يحتاج إلى سداده حتى عام 2025.