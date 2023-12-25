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https://sputnikarabic.ae/20231225/تقارير-السعودية-تسعى-للاستحواذ-على-نادي-ميلان-الإيطالي-1084443879.html
تقارير: السعودية تسعى للاستحواذ على نادي ميلان الإيطالي
تقارير: السعودية تسعى للاستحواذ على نادي ميلان الإيطالي
كشفت تقارير عن قيام صندوق استثماري عربي مرتبط بصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بإعداد ‏خطة قد تؤدي في النهاية إلى السيطرة الكاملة على نادي ميلان الإيطالي... 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T12:35+0000
2023-12-25T12:35+0000
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ويسعى الصندوق للاستحواذ على النادي، من خلال دفع القرض الذي حصل عليه مالك "ميلان" ورئيس مجموعة "ريد بيرد"، جيري كاردينالي، من صندوق إليوت، وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.وأفادت الصحيفة أن قيمة القرض تبلغ 550 مليون يورو، إلى جانب سعر الفائدة.وأوضحت أن هذه الأموال هي في الواقع دين جيري كاردينالي لصندوق إليوت، وفي حال قيام الصندوق العربي التابع للسعودية بدفع تلك الأموال، سيُسمح لكارينالي ببيع حصته بالكامل في النادي إلى الصندوق العربي، وسيكون نادي ميلان تحت ملكية جديدة مرة أخرى. وكان جيري كاردينالي سافر مؤخرا إلى الشرق الأوسط، من أجل تأمين استثمارات جديدة، من شأنها إنهاء سيطرة صندوق إليوت المالية على نادي ميلان، ومن المعروف أنه حريص على سداد القرض قبل نهاية عام 2024، رغم أنه لا يحتاج إلى سداده حتى عام 2025.
https://sputnikarabic.ae/20230923/رونالدو-يبلغ-نادي-النصر-السعودي-بقرار-نهائي-بشأن-مستقبله-1081314946.html
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رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار

تقارير: السعودية تسعى للاستحواذ على نادي ميلان الإيطالي

12:35 GMT 25.12.2023
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINAنادي إيه سي ميلان الإيطالي
نادي إيه سي ميلان الإيطالي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2023
نادي إيه سي ميلان الإيطالي
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINA
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كشفت تقارير عن قيام صندوق استثماري عربي مرتبط بصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بإعداد ‏خطة قد تؤدي في النهاية إلى السيطرة الكاملة على نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم.‏
ويسعى الصندوق للاستحواذ على النادي، من خلال دفع القرض الذي حصل عليه مالك "ميلان" ورئيس مجموعة "ريد بيرد"، جيري كاردينالي، من صندوق إليوت، وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.
وأفادت الصحيفة أن قيمة القرض تبلغ 550 مليون يورو، إلى جانب سعر الفائدة.
وأوضحت أن هذه الأموال هي في الواقع دين جيري كاردينالي لصندوق إليوت، وفي حال قيام الصندوق العربي التابع للسعودية بدفع تلك الأموال، سيُسمح لكارينالي ببيع حصته بالكامل في النادي إلى الصندوق العربي، وسيكون نادي ميلان تحت ملكية جديدة مرة أخرى.
نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مرتديا قميص نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
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رونالدو يبلغ نادي "النصر" السعودي بقرار نهائي بشأن مستقبله
23 سبتمبر, 11:27 GMT
وكان جيري كاردينالي سافر مؤخرا إلى الشرق الأوسط، من أجل تأمين استثمارات جديدة، من شأنها إنهاء سيطرة صندوق إليوت المالية على نادي ميلان، ومن المعروف أنه حريص على سداد القرض قبل نهاية عام 2024، رغم أنه لا يحتاج إلى سداده حتى عام 2025.
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