https://sputnikarabic.ae/20231225/جنرال-أوكراني-سابق-يفضح-اتباع-قوات-كييف-تكتيكات-فاشلة-1084432364.html

جنرال أوكراني سابق يفضح اتباع قوات كييف تكتيكات فاشلة

جنرال أوكراني سابق يفضح اتباع قوات كييف تكتيكات فاشلة

أفاد الصحفي الأوكراني يوري بوتوسوف، المستشار السابق لوزير الدفاع الأوكراني، بأن التكتيكات الحالية للقوات المسلحة الأوكرانية تؤدي إلى خسائر كبيرة وتتطلب مراجعة... 25.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-25T07:28+0000

2023-12-25T07:28+0000

2023-12-25T07:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال بوتوسوف على قناته على "يوتيوب": "عندما نتحدث عن التكتيكات، يجب أن نفهم، التكتيكات التي لدينا الآن... لا يمكنك القتال بهذه الطريقة، هذه تكتيكات سيئة وهذا نقص في الاستراتيجية".واشتكى المستشار السابق لوزير الدفاع من أن القوات الأوكرانية تدافع دون التحصينات اللازمة، ولا يتم تزويدها بطائرات دون طيار على مستوى النظام وتشن هجمات دون احتياطيات كافية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

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