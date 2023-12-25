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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231225/جنرال-أوكراني-سابق-يفضح-اتباع-قوات-كييف-تكتيكات-فاشلة-1084432364.html
جنرال أوكراني سابق يفضح اتباع قوات كييف تكتيكات فاشلة
جنرال أوكراني سابق يفضح اتباع قوات كييف تكتيكات فاشلة
أفاد الصحفي الأوكراني يوري بوتوسوف، المستشار السابق لوزير الدفاع الأوكراني، بأن التكتيكات الحالية للقوات المسلحة الأوكرانية تؤدي إلى خسائر كبيرة وتتطلب مراجعة... 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T07:28+0000
2023-12-25T07:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بوتوسوف على قناته على "يوتيوب": "عندما نتحدث عن التكتيكات، يجب أن نفهم، التكتيكات التي لدينا الآن... لا يمكنك القتال بهذه الطريقة، هذه تكتيكات سيئة وهذا نقص في الاستراتيجية".واشتكى المستشار السابق لوزير الدفاع من أن القوات الأوكرانية تدافع دون التحصينات اللازمة، ولا يتم تزويدها بطائرات دون طيار على مستوى النظام وتشن هجمات دون احتياطيات كافية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231224/الجيش-الأوكراني-لا-نعلم-مكان-العثور-على-500-ألف-شخص-لتعبئتهم-1084413235.html
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روسيا, العالم

جنرال أوكراني سابق يفضح اتباع قوات كييف تكتيكات فاشلة

07:28 GMT 25.12.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaجنود أوكرانيون يبكون بالقرب من نعش رفيقهم
جنود أوكرانيون يبكون بالقرب من نعش رفيقهم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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أفاد الصحفي الأوكراني يوري بوتوسوف، المستشار السابق لوزير الدفاع الأوكراني، بأن التكتيكات الحالية للقوات المسلحة الأوكرانية تؤدي إلى خسائر كبيرة وتتطلب مراجعة كاملة.
وقال بوتوسوف على قناته على "يوتيوب": "عندما نتحدث عن التكتيكات، يجب أن نفهم، التكتيكات التي لدينا الآن... لا يمكنك القتال بهذه الطريقة، هذه تكتيكات سيئة وهذا نقص في الاستراتيجية".

ووفقا لبوتوسوف، تعاني القوات المسلحة الأوكرانية من سوء التنظيم وهي غير قادرة على استخدام أسلحتها بشكل فعال.

واشتكى المستشار السابق لوزير الدفاع من أن القوات الأوكرانية تدافع دون التحصينات اللازمة، ولا يتم تزويدها بطائرات دون طيار على مستوى النظام وتشن هجمات دون احتياطيات كافية.

وأضاف: "قبل بضعة أيام كنت في الجبهة وشاهدت الكثير من الأشياء الصعبة، الهجمات، والهجمات المضادة، والخسائر الكبيرة لجنودنا. ... نعم، لا يمكنك القتال بهذه الطريقة أيها الأصدقاء".

جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 12:28 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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