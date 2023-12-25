https://sputnikarabic.ae/20231225/جنرال-سابق-في-سي-آي-أيه-يفضح-زج-زيلينسكي-للحوامل-والمعاقين-على-خطوط-الجبهة--1084445382.html
جنرال سابق في جهاز "سي آي أيه" يفضح زج زيلينسكي "للحوامل والمعاقين" على خطوط الجبهة
جنرال سابق في جهاز "سي آي أيه" يفضح زج زيلينسكي "للحوامل والمعاقين" على خطوط الجبهة
صرح ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، أن الجيش الأوكراني، الذي أُرسل قسرًا إلى الجبهة، يرفض اتباع أوامر الرئيس الأوكراني، فلاديمير... 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T13:14+0000
2023-12-25T13:14+0000
2023-12-25T13:16+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083011574_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_016dd77944890cb41bc073bc8da20524.jpg
وقال جونسون خلال مقابلة له على موقع "يوتيوب": "هناك دلائل متزايدة على أن الجيش الأوكراني ضد زيلينسكي ويتجاهل أوامره، لذلك فهو في مشكلة حقيقية".وأشار جونسون إلى أن نظام كييف يرسل قسرًا الأوكرانيين إلى الخطوط الأمامية.وتخضع أوكرانيا للأحكام العرفية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع زيلينسكي مرسومًا بشأن التعبئة العامة، حيث يُمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد، ويمكن تقديم مذكرات الاستدعاء في مجموعة متنوعة من الأماكن، في الشوارع أو محطات الوقود أو في المقاهي.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231225/مواقع-عسكرية-أوكرانية-تتعرض-لوابل-من-حمم-غراد-الروسية-فيديو-1084441093.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083011574_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_2642e5512ad730ad5ad582b4196c6471.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
جنرال سابق في جهاز "سي آي أيه" يفضح زج زيلينسكي "للحوامل والمعاقين" على خطوط الجبهة
13:14 GMT 25.12.2023 (تم التحديث: 13:16 GMT 25.12.2023)
صرح ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، أن الجيش الأوكراني، الذي أُرسل قسرًا إلى الجبهة، يرفض اتباع أوامر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.
وقال جونسون خلال مقابلة له على موقع "يوتيوب": "هناك دلائل متزايدة على أن الجيش الأوكراني ضد زيلينسكي ويتجاهل أوامره، لذلك فهو في مشكلة حقيقية".
وأوضح جونسون أن القوات الأوكرانية ليس لديها عدد كاف من الجنود بسبب الخسائر الكبيرة في صفوف الأفراد، ولا يمكنهم تجنيد عدد كاف من الأشخاص، ومن بين المجندين هناك نساء حوامل وأشخاص من ذوي الإعاقة.
وأشار جونسون إلى أن نظام كييف يرسل قسرًا الأوكرانيين إلى الخطوط الأمامية.
وتخضع أوكرانيا للأحكام العرفية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع زيلينسكي مرسومًا بشأن التعبئة العامة، حيث يُمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد، ويمكن تقديم مذكرات الاستدعاء في مجموعة متنوعة من الأماكن، في الشوارع أو محطات الوقود أو في المقاهي.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.