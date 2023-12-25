https://sputnikarabic.ae/20231225/حزب-الله-يقصف-4-أهداف-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1084430057.html

"حزب الله" يقصف 4 أهداف للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

"حزب الله" يقصف 4 أهداف للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان خلال يوم أمس. 25.12.2023, سبوتنيك عربي

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جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال حزب الله في بيان، إنه "قصف، أمس الأحد، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، مرابض للجيش الإسرائيلي في ديشون بالأسلحة الصاروخيّة وأصابها إصابة مباشرة، واستهدف تموضع مشاة لجنود الجيش الإسرائيلي في قلعة هونين (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة".وأضاف الحزب أنه استهدف في القطاع الغربي، مستوطنة أفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وأصاب أحد المباني السكنية ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكّدة كردٍّ على الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على القرى والمنازل المدنية"، فضلا عن استهداف موقع الضهيرة الإسرائيلي.وأفادت مصادر ميدانية من جنوب لبنان لـ"سبوتنيك" بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدتي الناقورة وعيتا الشعب في جنوب لبنان، كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على بلدة مركبا في جنوب لبنان، وقصف وسط بلدة رب ثلاثين دون وقوع إصابات.وأعلن حزب الله في 3 بيانات متتالية له أمس الأحد عن مقتل 3 عناصر من مقاتليه في جنوب لبنان.هذا، وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توتراً وتبادلاً متقطعاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن قرابة 20 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة نحو 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 بالمائة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.

https://sputnikarabic.ae/20231224/محلل-سياسي-المواجهات-بين-حزب-الله-وإسرائيل-ستستمر-بالتصاعد-جنوبي-لبنان-1084408282.html

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