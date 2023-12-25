https://sputnikarabic.ae/20231225/خبير-إسرائيل-مطوقة-بحزام-ناري-والمقاومة-قادرة-على-ضرب-أي-هدف-فيها-1084447618.html

خبير: إسرائيل مطوقة بحزام ناري والمقاومة قادرة على ضرب أي هدف فيها

خبير: إسرائيل مطوقة بحزام ناري والمقاومة قادرة على ضرب أي هدف فيها

ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية"، عبر أثير "إذاعة سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 25.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-25T13:57+0000

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راديو

شؤون عسكرية

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خبير: إسرائيل مطوقة بحزام ناري و المقاومة قادرة على ضرب أي هدف فيها خبير: إسرائيل مطوقة بحزام ناري و المقاومة قادرة على ضرب أي هدف فيها

قالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، إنها استهدفت، قبل أيام، منصة حقل غاز "كاريش" المملوك لإسرائيل في البحر الأبيض المتوسط، و"لا تزال المقاومة ملتزمة بمحاربة الاحتلال ودعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والرد على الفظائع الأخيرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين"، بحسب قولها. حول هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الخبير العسكري العميد وليد زيتوني:خبير: إذا استمر العدوان الإسرائيلي على فلسطين فإنه لا يمكن التكهن بما ستؤول إليه الأمورقال مساعد الحرس الثوري الإيراني، الجنرال محمد رضا نقدي، إن "استمرار الأعمال الإجرامية للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، قد يؤدي إلى حصار البحر المتوسط"، مشيرًا إلى أن "البحر الأحمر قد تحول إلى كابوس لأمريكا وإسرائيل". عن هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الباحث والخبير بالشأن الإيراني الدكتور صالح القزويني:خبير: المزاج العام الأوكراني موال لروسيافي ظل حالة من اليأس والأسى والإحباط التي تسود القوات المسلحة الأوكرانية، قال وزير الدفاع الاوكراني، رستم أميروف، إنه يود استدعاء المواطنين الذين غادروا البلاد للتعبئة. عن هذا الموضوع، تحدث الخبير بالشأن الروسي ومدير مركز "جي إس إم" للدراسات، الدكتور آصف ملحم:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

محمد جمعة https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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