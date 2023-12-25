https://sputnikarabic.ae/20231225/خبير-إسرائيل-مطوقة-بحزام-ناري-والمقاومة-قادرة-على-ضرب-أي-هدف-فيها-1084447618.html
خبير: إسرائيل مطوقة بحزام ناري والمقاومة قادرة على ضرب أي هدف فيها
خبير: إسرائيل مطوقة بحزام ناري والمقاومة قادرة على ضرب أي هدف فيها
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية"، عبر أثير "إذاعة سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T13:57+0000
2023-12-25T13:57+0000
2023-12-25T13:57+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: إسرائيل مطوقة بحزام ناري و المقاومة قادرة على ضرب أي هدف فيها
خبير: إسرائيل مطوقة بحزام ناري و المقاومة قادرة على ضرب أي هدف فيها
قالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، إنها استهدفت، قبل أيام، منصة حقل غاز "كاريش" المملوك لإسرائيل في البحر الأبيض المتوسط، و"لا تزال المقاومة ملتزمة بمحاربة الاحتلال ودعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والرد على الفظائع الأخيرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين"، بحسب قولها. حول هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الخبير العسكري العميد وليد زيتوني:خبير: إذا استمر العدوان الإسرائيلي على فلسطين فإنه لا يمكن التكهن بما ستؤول إليه الأمورقال مساعد الحرس الثوري الإيراني، الجنرال محمد رضا نقدي، إن "استمرار الأعمال الإجرامية للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، قد يؤدي إلى حصار البحر المتوسط"، مشيرًا إلى أن "البحر الأحمر قد تحول إلى كابوس لأمريكا وإسرائيل". عن هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الباحث والخبير بالشأن الإيراني الدكتور صالح القزويني:خبير: المزاج العام الأوكراني موال لروسيافي ظل حالة من اليأس والأسى والإحباط التي تسود القوات المسلحة الأوكرانية، قال وزير الدفاع الاوكراني، رستم أميروف، إنه يود استدعاء المواطنين الذين غادروا البلاد للتعبئة. عن هذا الموضوع، تحدث الخبير بالشأن الروسي ومدير مركز "جي إس إم" للدراسات، الدكتور آصف ملحم:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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محمد جمعة
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محمد جمعة
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: إسرائيل مطوقة بحزام ناري والمقاومة قادرة على ضرب أي هدف فيها
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية"، عبر أثير "إذاعة سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
قالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، إنها استهدفت، قبل أيام، منصة حقل غاز "كاريش" المملوك لإسرائيل في البحر الأبيض المتوسط، و"لا تزال المقاومة ملتزمة بمحاربة الاحتلال ودعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والرد على الفظائع الأخيرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين"، بحسب قولها. حول هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الخبير العسكري العميد وليد زيتوني:
وحدة الجبهات في الساحة الواحدة تستدعي من الأطراف المترابطة أن تساند بعضها البعض وهوعمليا ما تقوم به المقاومة العراقية في العراق وسوريا ضد القواعد الأمريكية، وبالنسبة لاستهداف حقل كاريش من قبل المقاومة العراقية فهو يشكل مفاجأة لأنه كان متوقع أن تُضرب المنصة من قبل المقاومة في لبنان، ولكن تبقى إسرائيل مطوقة بحزام ناري بدء من العراق مرورا بالشام و إلى لبنان وإلى فلسطين وإلى اليمن والبحر الأحمر، وبالتالي كل هذه المقاومات ومن أي منطقة هي قادرة على إيصال ما هو مطلوب عسكريا إلى أي هدف داخل كيان العدو.
خبير: إذا استمر العدوان الإسرائيلي على فلسطين فإنه لا يمكن التكهن بما ستؤول إليه الأمور
قال مساعد الحرس الثوري الإيراني، الجنرال محمد رضا نقدي، إن "استمرار الأعمال الإجرامية للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، قد يؤدي إلى حصار البحر المتوسط"، مشيرًا إلى أن "البحر الأحمر قد تحول إلى كابوس لأمريكا وإسرائيل". عن هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الباحث والخبير بالشأن الإيراني الدكتور صالح القزويني:
لا يوجد تهديد ولا وعيد بإغلاق البحر الأبيض المتوسط، بل نوع من التحذير بأنه إذا استمر العدوان الإسرائيلي على فلسطين، فإنه لا يمكن التكهن بما ستؤول إليه الأمور، وهذا لا ينفصل عن سياسة إيران والموقف الإيراني من العدوان الإسرائيلي تجاه غزة، لذلك إذا أراد الطرف الآخر أن يتوقف عن هذا التصعيد فعليه أن يوقفه حتى لا نشهد كوارث أخرى في المنطقة.
خبير: المزاج العام الأوكراني موال لروسيا
في ظل حالة من اليأس والأسى والإحباط التي تسود القوات المسلحة الأوكرانية، قال وزير الدفاع الاوكراني، رستم أميروف، إنه يود استدعاء المواطنين الذين غادروا البلاد للتعبئة. عن هذا الموضوع، تحدث الخبير بالشأن الروسي ومدير مركز "جي إس إم" للدراسات، الدكتور آصف ملحم:
عندما يصدر زيلينسكي التعليمات بخصوص قوانين تجنيد المرضى النفسيين والمصابين بالإيدز وغير ذلك، هذا يعني أن هناك نوع من أزمة موارد بشرية للحرب، بالإضافة إلى حالات الفساد المستشرية وخاصة المتعلقة بتهريب المواطنين من الخدمة الإلزامية مقابل أموال طائلة. ثانيا، المزاج العام الأوكراني موالي لروسيا. قال الرئيس بوتين، لم يكن هناك ضامن لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها كما كان الاتحاد السوفيتي وروسيا، لذلك من الخطأ القاتل الاضطرابات التي اندلعت في أوكرانيا والتي دفعت بها إلى هذا المسار الجهنمي عندما أغروهم بالحرية والديموقراطية.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...