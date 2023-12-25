https://sputnikarabic.ae/20231225/خبير-الولايات-المتحدة-ليست-مهتمة-بالبقاء-عالقة-في-أوكرانيا-لفترة-طويلة-1084454262.html

خبير: الولايات المتحدة ليست مهتمة بالبقاء عالقة في أوكرانيا لفترة طويلة

خبير: الولايات المتحدة ليست مهتمة بالبقاء عالقة في أوكرانيا لفترة طويلة

أفاد مدير معهد أوروبا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، والعضو في الأكاديمية، أليكسي غروميكو، بأن واشنطن ليست مهتمة بالتورط في صراع غير مواتٍ حول أوكرانيا،... 25.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-25T17:02+0000

2023-12-25T17:02+0000

2023-12-25T17:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال غروميكو متحدثا في المركز الإعلامي الدولي بموسكو "روسيا سيغودنيا": "لقد أصبح هذا الوضع أقل فائدة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على سبيل المثال الميزانية العسكرية التي سيتم اعتمادها قريبًا، نرى مرة أخرى أن بالنسبة للولايات المتحدة، العدو النظامي، الذي يتطلب نصيب الأسد من الجهود على المستوى المالي والعسكري الفني (الصين)".وأوضح أن الوضع بالنسبة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أصبح طريقا مسدودا، ولن يتطور لصالح أوكرانيا.وأشار إلى أن إعلان المواقف المناهضة لروسيا شيء واحد، ولكن خلال الانتخابات سوف يفكر الجميع في مصالحهم السياسية، وسيتم تشغيل الموسيقى بشكل مختلف تمامًا.وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وصرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد ... في أراضي بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".

https://sputnikarabic.ae/20231225/جنرال-سابق-في-سي-آي-أيه-يفضح-زج-زيلينسكي-للحوامل-والمعاقين-على-خطوط-الجبهة--1084445382.html

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