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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231225/خبير-الولايات-المتحدة-ليست-مهتمة-بالبقاء-عالقة-في-أوكرانيا-لفترة-طويلة-1084454262.html
خبير: الولايات المتحدة ليست مهتمة بالبقاء عالقة في أوكرانيا لفترة طويلة
خبير: الولايات المتحدة ليست مهتمة بالبقاء عالقة في أوكرانيا لفترة طويلة
أفاد مدير معهد أوروبا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، والعضو في الأكاديمية، أليكسي غروميكو، بأن واشنطن ليست مهتمة بالتورط في صراع غير مواتٍ حول أوكرانيا،... 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T17:02+0000
2023-12-25T17:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال غروميكو متحدثا في المركز الإعلامي الدولي بموسكو "روسيا سيغودنيا": "لقد أصبح هذا الوضع أقل فائدة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على سبيل المثال الميزانية العسكرية التي سيتم اعتمادها قريبًا، نرى مرة أخرى أن بالنسبة للولايات المتحدة، العدو النظامي، الذي يتطلب نصيب الأسد من الجهود على المستوى المالي والعسكري الفني (الصين)".وأوضح أن الوضع بالنسبة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أصبح طريقا مسدودا، ولن يتطور لصالح أوكرانيا.وأشار إلى أن إعلان المواقف المناهضة لروسيا شيء واحد، ولكن خلال الانتخابات سوف يفكر الجميع في مصالحهم السياسية، وسيتم تشغيل الموسيقى بشكل مختلف تمامًا.وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وصرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد ... في أراضي بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20231225/جنرال-سابق-في-سي-آي-أيه-يفضح-زج-زيلينسكي-للحوامل-والمعاقين-على-خطوط-الجبهة--1084445382.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير: الولايات المتحدة ليست مهتمة بالبقاء عالقة في أوكرانيا لفترة طويلة

17:02 GMT 25.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أفاد مدير معهد أوروبا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، والعضو في الأكاديمية، أليكسي غروميكو، بأن واشنطن ليست مهتمة بالتورط في صراع غير مواتٍ حول أوكرانيا، خاصة في سياق الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024، لذلك تحاول تحويل جميع التزاماتها إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال غروميكو متحدثا في المركز الإعلامي الدولي بموسكو "روسيا سيغودنيا": "لقد أصبح هذا الوضع أقل فائدة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على سبيل المثال الميزانية العسكرية التي سيتم اعتمادها قريبًا، نرى مرة أخرى أن بالنسبة للولايات المتحدة، العدو النظامي، الذي يتطلب نصيب الأسد من الجهود على المستوى المالي والعسكري الفني (الصين)".

وأضاف أن واشنطن "ليست مهتمة بالمماطلة لفترة طويلة بسبب الأزمة الأوكرانية" أو التورط في مشاكل في أوروبا، وشدد غروميكو على أنه "من المفيد لها أن ينقل هذا العبء إلى الأوروبيين وتحاول الخروج من هذا الصراع "برشاقة"، كما فعلوا في أفغانستان، ولكن الأوروبيين لا يريدون ذلك أيضاً".

وأوضح أن الوضع بالنسبة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أصبح طريقا مسدودا، ولن يتطور لصالح أوكرانيا.

ووفقا له، فإن سكان الاتحاد الأوروبي يفكرون أكثر في أنفسهم وفي المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، مضيفا: "هؤلاء السياسيون الذين سيذهبون إلى صناديق الاقتراع في عام 2024، في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، سوف يسترشدون بما يريده ناخبوهم".

وأشار إلى أن إعلان المواقف المناهضة لروسيا شيء واحد، ولكن خلال الانتخابات سوف يفكر الجميع في مصالحهم السياسية، وسيتم تشغيل الموسيقى بشكل مختلف تمامًا.
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2023
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13:14 GMT
وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وصرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد ... في أراضي بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
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