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https://sputnikarabic.ae/20231225/خبير-تركي-يقترح-على-زيلينسكي-إعادة-النظر-في-قرار-حظر-المفاوضات-1084430726.html
خبير تركي يقترح على زيلينسكي إعادة النظر في قرار "حظر المفاوضات"
خبير تركي يقترح على زيلينسكي إعادة النظر في قرار "حظر المفاوضات"
أعلن المحلل التركي، إنجين أوزر، أن المتطلبات الأساسية للمفاوضات بين موسكو وكييف قد تم وضعها، ويحتاج الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى إعادة النظر في... 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T05:11+0000
2023-12-25T05:11+0000
العالم
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وقال المحلل أوزر لوكالة "سبوتنيك"، إنه "في ظل الظروف الحالية، يبدو من الصعب التوقيع على اتفاق سلام هناك مشكلات مهمة، مثل محاكمة مجرمي الحرب، والتعويضات وتحديد الحدود، وترسيم الحدود، وما إلى ذلك".ووفقا للمحلل، فإن الطريقة الوحيدة لوقف الصراع في أوكرانيا هي عبر الوقف الفوري لإطلاق النار، ومثل هذا الاتفاق يمكن أن يشمل ضمانات أمنية وتبادل الأسرى والتعويض الجزئي وعودة اللاجئين إلى وطنهم. وفي الوقت الحالي، يبدو أن المتطلبات الأساسية لإجراء المفاوضات وإبرام اتفاق قد تم تشكيلها. ولكن في نفس الوقت، يعتقد المحلل أنه من أجل إجراء المفاوضات، سيتعين على المشاركين الرئيسيين التعامل مع العملية من خلال مناورة دبلوماسية حتى لا ينظر مجتمعا البلدين إلى تصرفاتهم على أنها تنازلات.وسبق أن أشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي. ويدعو الغرب أيضا روسيا إلى المفاوضات، حيث تبدي موسكو استعدادها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.
https://sputnikarabic.ae/20231208/الكرملين-يصرح-برفض-روسيا-المفاوضات-بشروط-كييف-1083877898.html
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خبير تركي يقترح على زيلينسكي إعادة النظر في قرار "حظر المفاوضات"

05:11 GMT 25.12.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Officialالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Official
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أعلن المحلل التركي، إنجين أوزر، أن المتطلبات الأساسية للمفاوضات بين موسكو وكييف قد تم وضعها، ويحتاج الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى إعادة النظر في قرار حظر مفاوضات السلام.
وقال المحلل أوزر لوكالة "سبوتنيك"، إنه "في ظل الظروف الحالية، يبدو من الصعب التوقيع على اتفاق سلام هناك مشكلات مهمة، مثل محاكمة مجرمي الحرب، والتعويضات وتحديد الحدود، وترسيم الحدود، وما إلى ذلك".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
الكرملين يصرح برفض روسيا المفاوضات "بشروط كييف"
8 ديسمبر, 10:48 GMT

وقال محاور الوكالة إنه دون استسلام أحد أطراف النزاع يكاد يكون الأمر مستحيلا (يقصد المفاوضات).

ووفقا للمحلل، فإن الطريقة الوحيدة لوقف الصراع في أوكرانيا هي عبر الوقف الفوري لإطلاق النار، ومثل هذا الاتفاق يمكن أن يشمل ضمانات أمنية وتبادل الأسرى والتعويض الجزئي وعودة اللاجئين إلى وطنهم. وفي الوقت الحالي، يبدو أن المتطلبات الأساسية لإجراء المفاوضات وإبرام اتفاق قد تم تشكيلها. ولكن في نفس الوقت، يعتقد المحلل أنه من أجل إجراء المفاوضات، سيتعين على المشاركين الرئيسيين التعامل مع العملية من خلال مناورة دبلوماسية حتى لا ينظر مجتمعا البلدين إلى تصرفاتهم على أنها تنازلات.
وسبق أن أشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي. ويدعو الغرب أيضا روسيا إلى المفاوضات، حيث تبدي موسكو استعدادها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.
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