https://sputnikarabic.ae/20231225/خبير-تركي-يقترح-على-زيلينسكي-إعادة-النظر-في-قرار-حظر-المفاوضات-1084430726.html

خبير تركي يقترح على زيلينسكي إعادة النظر في قرار "حظر المفاوضات"

خبير تركي يقترح على زيلينسكي إعادة النظر في قرار "حظر المفاوضات"

أعلن المحلل التركي، إنجين أوزر، أن المتطلبات الأساسية للمفاوضات بين موسكو وكييف قد تم وضعها، ويحتاج الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى إعادة النظر في... 25.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-25T05:11+0000

2023-12-25T05:11+0000

2023-12-25T05:11+0000

العالم

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وقال المحلل أوزر لوكالة "سبوتنيك"، إنه "في ظل الظروف الحالية، يبدو من الصعب التوقيع على اتفاق سلام هناك مشكلات مهمة، مثل محاكمة مجرمي الحرب، والتعويضات وتحديد الحدود، وترسيم الحدود، وما إلى ذلك".ووفقا للمحلل، فإن الطريقة الوحيدة لوقف الصراع في أوكرانيا هي عبر الوقف الفوري لإطلاق النار، ومثل هذا الاتفاق يمكن أن يشمل ضمانات أمنية وتبادل الأسرى والتعويض الجزئي وعودة اللاجئين إلى وطنهم. وفي الوقت الحالي، يبدو أن المتطلبات الأساسية لإجراء المفاوضات وإبرام اتفاق قد تم تشكيلها. ولكن في نفس الوقت، يعتقد المحلل أنه من أجل إجراء المفاوضات، سيتعين على المشاركين الرئيسيين التعامل مع العملية من خلال مناورة دبلوماسية حتى لا ينظر مجتمعا البلدين إلى تصرفاتهم على أنها تنازلات.وسبق أن أشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي. ويدعو الغرب أيضا روسيا إلى المفاوضات، حيث تبدي موسكو استعدادها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.

https://sputnikarabic.ae/20231208/الكرملين-يصرح-برفض-روسيا-المفاوضات-بشروط-كييف-1083877898.html

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