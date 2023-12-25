عربي
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231225/خبير-عسكري-أمريكي-أسلحة-الناتو-ليست-إلا-قمامة-1084435041.html
خبير عسكري أمريكي: أسلحة الناتو ليست إلا "قمامة"
خبير عسكري أمريكي: أسلحة الناتو ليست إلا "قمامة"
أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن الناتو فقد سمعته تمامًا كقوة هائلة ولن يصمد أمام مواجهة مباشرة مع روسيا. 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T10:37+0000
2023-12-25T10:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082892148_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_1ed094388153901bc84f031c1a38d875.jpg
وقال ريتر: "لقد فقد الناتو الثقة. لقد انطلق الناتو من فكرة أنه تحالف ضخم، مليء بالجيوش الحديثة والمعدات الحديثة... ولكن اتضح أن هذه الأسلحة مجرد قمامة، وجيش الناتو عديم الفائدة".ووفقا له، فإن الجيش الألماني الحالي هو قوة مسلحة في زمن السلم. يعتقد ريتر أن أولئك الذين لم يتمكنوا من العثور على وظيفة عادية ينضمون إلى الجيش الألماني.وقال ريتر: "الخبر السار بالنسبة لحلف شمال الأطلسي هو أن روسيا لن تذهب إلى هناك (ألمانيا)".لقد أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة، لكن توسعه الإضافي لن يجلب قدرا أكبر من الأمن لأوروبا.ووفقا للرئيس فلاديمير بوتين، تحاول روسيا منذ 30 عاما التوصل إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي بشأن مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت ردا على ذلك، إما بالخداع والأكاذيب الساخرة أو بمحاولات الضغط والابتزاز، في حين أنها واجهت محاولات للضغط والابتزاز.وتابع: "وفي هذه الأثناء، وعلى الرغم من احتجاجات موسكو، كان التحالف يتوسع بشكل مطرد ويقترب من الحدود الروسية".
https://sputnikarabic.ae/20231217/بوتين-يرد-على-مزاعم-بايدن-بأن-روسيا-قد-تهاجم-الناتو-1084201630.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082892148_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c78409c8b5a769bfc8ab1fee4d83d32.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير عسكري أمريكي: أسلحة الناتو ليست إلا "قمامة"

10:37 GMT 25.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن الناتو فقد سمعته تمامًا كقوة هائلة ولن يصمد أمام مواجهة مباشرة مع روسيا.
وقال ريتر: "لقد فقد الناتو الثقة. لقد انطلق الناتو من فكرة أنه تحالف ضخم، مليء بالجيوش الحديثة والمعدات الحديثة... ولكن اتضح أن هذه الأسلحة مجرد قمامة، وجيش الناتو عديم الفائدة".

وأشار ريتر بشكل خاص إلى تدهور الجيش الألماني، وإلى انخفاض الإمكانات الصناعية لألمانيا بسبب العقوبات الغربية المناهضة لروسيا، مما أدى إلى عدم قدرة الألمان على توفير الدبابات لجيشهم.

ووفقا له، فإن الجيش الألماني الحالي هو قوة مسلحة في زمن السلم. يعتقد ريتر أن أولئك الذين لم يتمكنوا من العثور على وظيفة عادية ينضمون إلى الجيش الألماني.

وأشار إلى أن الجيش الألماني يتكون من "رجال بدينين" لم يسبق لهم القيام بتدريبات قسرية بالمعدات وليس لديهم نقاط قوة.

وقال ريتر: "الخبر السار بالنسبة لحلف شمال الأطلسي هو أن روسيا لن تذهب إلى هناك (ألمانيا)".
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
بوتين يرد على مزاعم بايدن بأن روسيا قد تهاجم "الناتو"
17 ديسمبر, 08:32 GMT
لقد أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة، لكن توسعه الإضافي لن يجلب قدرا أكبر من الأمن لأوروبا.
ووفقا للرئيس فلاديمير بوتين، تحاول روسيا منذ 30 عاما التوصل إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي بشأن مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت ردا على ذلك، إما بالخداع والأكاذيب الساخرة أو بمحاولات الضغط والابتزاز، في حين أنها واجهت محاولات للضغط والابتزاز.
وتابع: "وفي هذه الأثناء، وعلى الرغم من احتجاجات موسكو، كان التحالف يتوسع بشكل مطرد ويقترب من الحدود الروسية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:51 GMTДым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بايدن لم يطلب من نتنياهو وقف الحرب في غزة.. صور وفيديوأمس, 22:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала