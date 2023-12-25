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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231225/شويغو-القوات-الروسية-حررت-مدينة-ماريينكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1084450248.html
شويغو: القوات الروسية حررت مدينة ماريينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
شويغو: القوات الروسية حررت مدينة ماريينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حررت مدينة ماريينكا، بالكامل، في جمهورية دونيتسك الشعبية. 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T15:07+0000
2023-12-25T15:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال شويغو خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "خلال العمليات الهجومية النشطة، حررت وحدات الهجوم التابعة لقوات مجموعة "الجنوب"، اليوم، بالكامل قرية ماريينكا جنوب غربي دونيتسك".وأضاف شويغو أن تحرير ماريينكا يضعف دفاع القوات الأوكرانية، ويمنح القوات الروسية فرصًا إضافية لمزيد من الإجراءات.وقال بوتين: "بالفعل، هناك تأثيران إيجابيان على الأقل، الأول يتمحور، في أننا ندفع وحدات العدو القتالية بعيدًا عن دونيتسك".وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20231225/تحييد-615-جنديا-أوكرانيا-وعشرات-الآليات-الأوكرانية-في-مواجهات-مع-الجيش-الروسي-1084446835.html
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روسيا

شويغو: القوات الروسية حررت مدينة ماريينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

15:07 GMT 25.12.2023 (تم التحديث: 15:42 GMT 25.12.2023)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حررت مدينة ماريينكا، بالكامل، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال شويغو خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "خلال العمليات الهجومية النشطة، حررت وحدات الهجوم التابعة لقوات مجموعة "الجنوب"، اليوم، بالكامل قرية ماريينكا جنوب غربي دونيتسك".
وأكد شويغو أن السيطرة على المدينة ستجعل من الممكن حماية دونيتسك بشكل أكثر فعالية من نيران القوات الأوكرانية.
وأضاف شويغو أن تحرير ماريينكا يضعف دفاع القوات الأوكرانية، ويمنح القوات الروسية فرصًا إضافية لمزيد من الإجراءات.
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تحييد 615 جنديا أوكرانيا وعشرات الآليات الأوكرانية في مواجهات مع الجيش الروسي
13:56 GMT

وفي السياق ذاته، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزير الدفاع الروسي، على تحرير مدينة ماريينكا، وطلب بوتين توجيه كلمات الشكر إلى جميع الأفراد الذين شاركوا في المعارك في أوقات مختلفة وفي مراحل مختلفة.

وقال بوتين: "بالفعل، هناك تأثيران إيجابيان على الأقل، الأول يتمحور، في أننا ندفع وحدات العدو القتالية بعيدًا عن دونيتسك".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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