https://sputnikarabic.ae/20231225/طيران-البحرية-الروسية-ينفذ-دورية-في-أجواء-البحر-الأسود-ويلقي-قنابل-ثقيلة-فيديو-1084432224.html
طيران البحرية الروسية ينفذ دورية في أجواء البحر الأسود ويلقي قنابل ثقيلة... فيديو
طيران البحرية الروسية ينفذ دورية في أجواء البحر الأسود ويلقي قنابل ثقيلة... فيديو
قامت أطقم الطائرات البرمائية المضادة للغواصات من طراز "بي-12"ومروحية النقل والقتال من طراز "كا-29" بدوريات فوق البحر الأسود. 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T07:15+0000
2023-12-25T07:15+0000
2023-12-25T07:15+0000
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103735/28/1037352806_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_fc4f1b0cdd7548c779a2de1c970699c1.jpg
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهرفيه قيام طائرة عسكرية روسية من طراز "بي-12" ومروحية من طراز "كا-29" بدورية في أجواء البحر الأسود.وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في أثناء التدريب على المهمة القتالية، قام طيارو فوج الطيران المختلط التابع للطيران البحري والدفاع الجوي لأسطول البحر الأسود على ارتفاعات طيران منخفضة للغاية وقياسية بالبحث عن قوارب دون طيار وزوارق عالية السرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالإضافة إلى الألغام العائمة التي تشكل خطراً على الشحن المدني".وأضافت الدفاع: "من أجل تحسين المهارات العملية في تدمير الأهداف البحرية عالية السرعة وصغيرة الحجم، قام طيارو الطائرة البرمائية "بي-12" بتنفيذ قصف على هدف، كما تدرب طاقم الطائرة المروحية "كا-29" على إطلاق النار على بحر متحرك الهدف من مدفع رشاش ثقيل".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103735/28/1037352806_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_ebbe3a1925e7b0cded7edae58191fc58.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
طيران البحرية الروسية ينفذ دورية في أجواء البحر الأسود ويلقي قنابل ثقيلة... فيديو
قامت أطقم الطائرات البرمائية المضادة للغواصات من طراز "بي-12"ومروحية النقل والقتال من طراز "كا-29" بدوريات فوق البحر الأسود.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهرفيه قيام طائرة عسكرية روسية من طراز "بي-12" ومروحية من طراز "كا-29" بدورية في أجواء البحر الأسود.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في أثناء التدريب على المهمة القتالية، قام طيارو فوج الطيران المختلط التابع للطيران البحري والدفاع الجوي لأسطول البحر الأسود على ارتفاعات طيران منخفضة للغاية وقياسية بالبحث عن قوارب دون طيار وزوارق عالية السرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالإضافة إلى الألغام العائمة التي تشكل خطراً على الشحن المدني".
وأضافت الدفاع: "من أجل تحسين المهارات العملية في تدمير الأهداف البحرية عالية السرعة وصغيرة الحجم، قام طيارو الطائرة البرمائية "بي-12" بتنفيذ قصف على هدف، كما تدرب طاقم الطائرة المروحية "كا-29" على إطلاق النار على بحر متحرك الهدف من مدفع رشاش ثقيل".