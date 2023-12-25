https://sputnikarabic.ae/20231225/علماء-يكشفون-السبب-الحقيقي-لوجود-أضراس-العقل-1084433933.html
علماء يكشفون السبب الحقيقي لوجود أضراس العقل
علماء يكشفون السبب الحقيقي لوجود أضراس العقل
ضروس العقل هي المجموعة الثالثة من الأضراس الموجودة في الجزء الخلفي من الفم. وهي تشبه الأضراس الأولى والثانية تمامًا، ولكنها قد تكون أصغر قليلاً في بعض الأحيان. 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T09:25+0000
2023-12-25T09:25+0000
2023-12-25T09:25+0000
مجتمع
علوم
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يُطلق عليها عادة ضرس العقل لأنها آخر الأسنان الدائمة التي تظهر من بين 32 ضرسًا، وتظهر بين عمر 17 و25 عامًا، عندما تكون أكبر سنًا وأكثر حكمة. ويوجد لدي القرود والغوريلا والشمبانزي أسنان العقل.كان فك وأسنان فرد أسترالوبيثكس أفارينسيس أكبر قليلاً وأكثر سمكًا من فكك وأسنانك. كان لديهم ثلاثة أضراس كبيرة ذات مينا سميكة. تُظهر الجماجم الأحفورية لبعض هؤلاء البشر الأوائل أيضًا دليلاً على وجود عضلات مضغ قوية.التغييرات في النظام الغذائييعتقد العلماء أن هناك حاجة إلى فكين وأسنان أكثر قوة لأن الأطعمة التي تناولها أسلاف الإنسان الأوائل، مثل اللحوم النيئة والنباتات، كانت أكثر صعوبة في المضغ من الطعام اليوم.أصبح الطعام اليوم أكثر ليونة ما كان عليه في الماضي بسبب عوامل عديدة، بما في ذلك الزراعة والطهي وتخزين الطعام. إن الطعام الأكثر طراوة وسهولة في المضغ يعني أن مهمة الأسنان أقل صعوبة.ونتيجة لذلك، تطورت فكوك الإنسان الحديث لتصبح أصغر حجمًا، وأصبحت الوجوه أكثر تسطيحًا من أسلافنا المنقرضين، لأن وجباتنا لا تتطلب نفس الأسنان الكبيرة والحادة التي كانت تتطلبها وجباتهم.وبالنظر إلى هذه التغييرات، التي حدثت ببطء شديد على مدى ملايين السنين، فإن الأضراس الثالثة - ضروس العقل - قد لا تكون مهمة الآن كما كانت من قبل.ضروس العقل المفقودة يفقد حوالي 25% من الأشخاص اليوم ضرس عقل واحد على الأقل بشكل كامل، ما يعني أنه لم يتشكل أبدًا، على الرغم من أن الأشخاص لا تنمو لهم أسنان أخرى في بعض الأحيان، إلا أن الأمر أكثر شيوعًا بالنسبة لضرس العقل.في بعض الأحيان، بسبب ضيق المساحة، يمكن أن تعلق أضراس العقل داخل عظم الفك ولا تظهر بالكامل أبدًا - أو أنها تظهر جزئيًا فقط.ولكن ضرس العقل لا يحتاج عادةً إلى الإزالة إذا بزغ بالكامل في الفم، وتم وضعه بشكل صحيح وصحي.يمكن لأطباء الأسنان أيضًا أن ينصحوك إذا كان هناك أي علاج أو إزالة موصى به لضرس العقل الخاص بك. في هذه الأثناء،وسيساعد تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا على الأقل واستخدام خيط الأسنان يوميًا في الحفاظ على صحة جميع أسنانك.
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علوم
علماء يكشفون السبب الحقيقي لوجود أضراس العقل
ضروس العقل هي المجموعة الثالثة من الأضراس الموجودة في الجزء الخلفي من الفم. وهي تشبه الأضراس الأولى والثانية تمامًا، ولكنها قد تكون أصغر قليلاً في بعض الأحيان.
يُطلق عليها عادة ضرس العقل لأنها آخر الأسنان الدائمة التي تظهر من بين 32 ضرسًا، وتظهر بين عمر 17 و25 عامًا، عندما تكون أكبر سنًا وأكثر حكمة. ويوجد لدي القرود والغوريلا والشمبانزي أسنان العقل.
قبل بضعة ملايين من السنين، كان لدى أسلاف الإنسان الأوائل فكين وأسنان أكبر ما لدى البشر اليوم. على سبيل المثال، هناك نوع يُسمى أسترالوبيثكس أفارينسيس، يُطلق عليه اسم نوع لوسي على اسم عينة أحفورية شهيرة تسمى لوسي، عاش منذ ما يقرب من 3 إلى 4 ملايين سنة.
كان فك وأسنان فرد أسترالوبيثكس أفارينسيس أكبر قليلاً وأكثر سمكًا من فكك وأسنانك. كان لديهم ثلاثة أضراس كبيرة ذات مينا سميكة. تُظهر الجماجم الأحفورية لبعض هؤلاء البشر الأوائل أيضًا دليلاً على وجود عضلات مضغ قوية.
التغييرات في النظام الغذائي
يعتقد العلماء أن هناك حاجة إلى فكين وأسنان أكثر قوة لأن الأطعمة التي تناولها أسلاف الإنسان الأوائل، مثل اللحوم النيئة والنباتات، كانت أكثر صعوبة في المضغ من الطعام اليوم.
ينظر الباحثون إلى أشياء مثل العلامات وأنماط التآكل المجهرية على الأسنان المتحجرة لمعرفة ما قد أكله الأسلاف المنقرضون.
أصبح الطعام اليوم أكثر ليونة ما كان عليه في الماضي بسبب عوامل عديدة، بما في ذلك الزراعة والطهي وتخزين الطعام. إن الطعام الأكثر طراوة وسهولة في المضغ يعني أن مهمة الأسنان أقل صعوبة.
ونتيجة لذلك، تطورت فكوك الإنسان الحديث لتصبح أصغر حجمًا، وأصبحت الوجوه أكثر تسطيحًا من أسلافنا المنقرضين، لأن وجباتنا لا تتطلب نفس الأسنان الكبيرة والحادة التي كانت تتطلبها وجباتهم.
وبالنظر إلى هذه التغييرات، التي حدثت ببطء شديد على مدى ملايين السنين، فإن الأضراس الثالثة - ضروس العقل - قد لا تكون مهمة الآن كما كانت من قبل.
يفقد حوالي 25% من الأشخاص اليوم ضرس عقل واحد على الأقل بشكل كامل، ما يعني أنه لم يتشكل أبدًا، على الرغم من أن الأشخاص لا تنمو لهم أسنان أخرى في بعض الأحيان، إلا أن الأمر أكثر شيوعًا بالنسبة لضرس العقل.
العلماء ليسوا متأكدين من سبب حدوث ذلك، ولكن قد يكون له علاقة بالجينات التي ورثتها من والديك. يرى بعض العلماء أن عدم وجود ضروس العقل يعد ميزة بالنسبة للإنسان الحديث ذي الفك الأصغر، من المؤكد أنه من الأسهل وضع عدد أقل من الأسنان في فك أصغر.
في بعض الأحيان، بسبب ضيق المساحة، يمكن أن تعلق أضراس العقل داخل عظم الفك ولا تظهر بالكامل أبدًا - أو أنها تظهر جزئيًا فقط.
ويحدث ما يسمى بضرس العقل المنطمر في الفك السفلي أكثر من الفك العلوي، وفي الحالات التي تكون فيها أضراس العقل مرتفعة جزئيًا فقط، يمكن أن يعاني الأشخاص أحيانًا من الألم أو تسوس الأسنان أو التهاب اللثة، ولهذا السبب يقوم طبيب الأسنان بخلعها.
ولكن ضرس العقل لا يحتاج عادةً إلى الإزالة إذا بزغ بالكامل في الفم، وتم وضعه بشكل صحيح وصحي.
وبحسب صحيفة "sciencealert" يمكن لأطباء الأسنان فحص فمك لمعرفة ما إذا كانت ضروس العقل موجودة، أو إلقاء نظرة على صور الأشعة السينية لفكك إذا لم تظهر هذه الأضراس الأخيرة بعد وتشتبه في أنها قد تتأثر.
يمكن لأطباء الأسنان أيضًا أن ينصحوك إذا كان هناك أي علاج أو إزالة موصى به لضرس العقل الخاص بك. في هذه الأثناء،وسيساعد تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا على الأقل واستخدام خيط الأسنان يوميًا في الحفاظ على صحة جميع أسنانك.