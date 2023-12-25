https://sputnikarabic.ae/20231225/قائد-في-الجيش-الإيراني-نمثل-قوة-رائدة-لإنتاج-الصواريخ-والطائرات-المسيرة-ونصدر-بعضها-1084432842.html

قائد في الجيش الإيراني: نمثل قوة رائدة لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة ونصدر بعضها

قائد في الجيش الإيراني: نمثل قوة رائدة لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة ونصدر بعضها

صرح نائب القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، الأدميرال حبيب الله سياري، بأن جمهورية إيران الإسلامية هي القوة الرائدة في مجال الصواريخ والطائرات... 25.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-25T08:17+0000

2023-12-25T08:17+0000

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ونقلت وكالة "إرنا" عن سياري كلمته مساء الأحد خلال مراسم إحياء ذكرى مقتل 31 إيرانيا من جامعة النفط في مدينة آبادان بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران خلال فترة الدفاع المقدس (1980-1988)، قال خلالها إن "سر نجاح البلاد يكمن في مواصلة طريق الشهداء والتلاحم والوحدة الوطنية".وتطرق القائد الإيراني إلى قضية الحفاظ على وحدة أراضي البلاد بعد مرور 45 عاما على انتصار الثورة الإسلامية، مشيرا إلى أنه "في سنوات الدفاع المقدس الثمان، لم ينفصل شبر عن أرض البلاد"، كما أكد أن بلاده أصبحت لاعبا مهما على الساحة العالمية، وبفضل جهود الأكاديميين.وفي وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكد الحرس الثوري الايراني، أن "إيران من ضمن أول 3 دول في صناعة الصواريخ البالستية الدقيقة".وقال قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، في تصريحات له، إن "الطائرات الإيرانية المسيرة بدون طيار باتت قادرة على استهداف أي سفينة وقطعة بحرية متحركة بالذكاء الاصطناعي من مسافة آلاف الأميال".وكشف الجيش الإيراني عن "أحدث طائرة مسيرة له المسماة بطائرة "كامان 19"، وذلك خلال المناورات المشتركة في أنحاء البلاد".وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأنه "تم تنفيذ عمليات تعطيل القواعد الجوية وإجراءات الحرب الإلكترونية بنجاح بواسطة طائرات "أبابيل 4" و"كامان 19".واعتبر المتحدث باسم هذه المناورات، العميد أمير علي رضا شيخ، أن رسالة مناورات الطائرات المسيرة إلى دول المنطقة، هي إرساء السلام والصداقة، مشيرًا إلى أنه "على دول المنطقة أن تعلم أنه بالاعتماد على القوة والوحدة الداخلية، دون الحاجة إلى وجود قوات أجنبية من خارج المنطقة يمكننا الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة".

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