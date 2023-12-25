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https://sputnikarabic.ae/20231225/لا-قيمة-لها-إيران-ترفض-اتهامات-واشنطن-ولندن-لها-بأعمال-تخريب-في-المياه-الدولية-1084433743.html
"لا قيمة لها".. إيران ترفض اتهامات واشنطن ولندن لها بأعمال تخريب في المياه الدولية
"لا قيمة لها".. إيران ترفض اتهامات واشنطن ولندن لها بأعمال تخريب في المياه الدولية
رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، مزاعم أمريكا بأن طهران متورطة في هجوم بطائرة ‏من دون طيار، على ناقلة كيماويات في المحيط الهندي، وزعمت أن إيران... 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T09:26+0000
2023-12-25T09:26+0000
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وفنّد المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي أسبوعي، رواية وزارة الدفاع الأمريكية، بأن طائرة من دون طيار انطلقت من إيران وضربت ناقلة كيماويات في المحيط الهندي، في وقت مبكر من يوم السبت الماضي.وحول الاتهامات الأمريكية لإيران بشأن بعض التوترات في المياه الدولية، قال كنعاني: "إن الاتهامات الأمريكية لا نهاية لها، والمتهم الأكبر في الشهرين الماضيين هو الحكومة الأمريكية، والمسؤول الأول والأخير عن بدء حرب غزة من قبل النظام الصهيوني واستمرارها هي الولايات المتحدة، وبناء على ذلك فإننا نعتبر ادعاءاتها مرفوضة ولا قيمة لها"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وشدد على أن هذه الادعاءات "تهدف إلى إبراز جرائم أمريكا في غزة، والتستر عليها، ولها أهداف سياسية واضحة".وأضاف أن "مثل هذه الاتهامات تهدف إلى إلقاء اللوم على الآخرين، والتغطية على دعم واشنطن الصارخ للنظام الصهيوني".وأردف: "لقد اجتذبت الحكومة الأمريكية الكراهية العامة لدول العالم، من خلال إجراءاتها ودعمها للنظام الإسرائيلي".ووصف المتحدث إيران بأنها "دولة رئيسية تضمن أمن الطرق البحرية الدولية، وأنها تتصرف دائما بمسؤولية، ولعبت دورا هاما في أمن الصناعة البحرية والتجارة الدولية".وقال مسؤول دفاعي أمريكي، يوم السبت الماضي، إن سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي تعرضت لهجوم بطائرة من دون طيار يشتبه أنها "إيرانية" في المحيط الهندي.وأضاف المسؤول لوسائل إعلام أمريكية، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "السفينة التي ترفع علم مالطا يشتبه في أنها استهدفت بطائرة دون طيار في أثناء وجودها في المياه الدولية".وذكر أن "الطائرة المسيرة هي من طراز "شاهد-136" وكانت تحمل قنبلة على شكل مثلث".وأكد المسؤول أن "الطائرة انفجرت بعد اصطدامها بالسفينة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بها دون إصابة أي من أفراد طاقمها".وشهدت الفترة الماضية توترات على صعيد حركة السفن في المياه والمضائق، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت في وقت سابق أنها احتجزت سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، لافتة إلى أنها "ستستمر في تنفيذ العمليات العسكرية ضد إسرائيل حتى يتوقف العدوان على القطاع".ويأتي هذا الهجوم على خلفية الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين ونص في غزة والتي تهدد بالتحول إلى صراع إقليمي أوسع.
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

"لا قيمة لها".. إيران ترفض اتهامات واشنطن ولندن لها بأعمال تخريب في المياه الدولية

09:26 GMT 25.12.2023
© AP Photoالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2023
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
© AP Photo
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رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، مزاعم أمريكا بأن طهران متورطة في هجوم بطائرة ‏من دون طيار، على ناقلة كيماويات في المحيط الهندي، وزعمت أن إيران "تلعب دورا محوريا في ‏الأمن البحري".‏
وفنّد المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي أسبوعي، رواية وزارة الدفاع الأمريكية، بأن طائرة من دون طيار انطلقت من إيران وضربت ناقلة كيماويات في المحيط الهندي، في وقت مبكر من يوم السبت الماضي.
وحول الاتهامات الأمريكية لإيران بشأن بعض التوترات في المياه الدولية، قال كنعاني: "إن الاتهامات الأمريكية لا نهاية لها، والمتهم الأكبر في الشهرين الماضيين هو الحكومة الأمريكية، والمسؤول الأول والأخير عن بدء حرب غزة من قبل النظام الصهيوني واستمرارها هي الولايات المتحدة، وبناء على ذلك فإننا نعتبر ادعاءاتها مرفوضة ولا قيمة لها"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).
وشدد على أن هذه الادعاءات "تهدف إلى إبراز جرائم أمريكا في غزة، والتستر عليها، ولها أهداف سياسية واضحة".
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وأضاف أن "مثل هذه الاتهامات تهدف إلى إلقاء اللوم على الآخرين، والتغطية على دعم واشنطن الصارخ للنظام الصهيوني".
وأردف: "لقد اجتذبت الحكومة الأمريكية الكراهية العامة لدول العالم، من خلال إجراءاتها ودعمها للنظام الإسرائيلي".
ووصف المتحدث إيران بأنها "دولة رئيسية تضمن أمن الطرق البحرية الدولية، وأنها تتصرف دائما بمسؤولية، ولعبت دورا هاما في أمن الصناعة البحرية والتجارة الدولية".

وأكد أن "أمريكا ليست في وضع يسمح لها بتوجيه اتهامات ضد أطراف أخرى، ونحن نرفض هذه الادعاءات".

وقال مسؤول دفاعي أمريكي، يوم السبت الماضي، إن سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي تعرضت لهجوم بطائرة من دون طيار يشتبه أنها "إيرانية" في المحيط الهندي.
وأضاف المسؤول لوسائل إعلام أمريكية، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "السفينة التي ترفع علم مالطا يشتبه في أنها استهدفت بطائرة دون طيار في أثناء وجودها في المياه الدولية".
وذكر أن "الطائرة المسيرة هي من طراز "شاهد-136" وكانت تحمل قنبلة على شكل مثلث".
وأكد المسؤول أن "الطائرة انفجرت بعد اصطدامها بالسفينة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بها دون إصابة أي من أفراد طاقمها".
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وشهدت الفترة الماضية توترات على صعيد حركة السفن في المياه والمضائق، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت في وقت سابق أنها احتجزت سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، لافتة إلى أنها "ستستمر في تنفيذ العمليات العسكرية ضد إسرائيل حتى يتوقف العدوان على القطاع".
ويأتي هذا الهجوم على خلفية الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين ونص في غزة والتي تهدد بالتحول إلى صراع إقليمي أوسع.
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