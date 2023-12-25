https://sputnikarabic.ae/20231225/مجلس-الأمن-الروسي-أحبطنا-هجمات-سيبرانية-عالية-الخطورة-لأجهزة-استخبارات-أجنبية-في-عام-2023-1084435336.html
مجلس الأمن الروسي: أحبطنا هجمات سيبرانية عالية الخطورة لأجهزة استخبارات أجنبية في عام 2023
مجلس الأمن الروسي: أحبطنا هجمات سيبرانية عالية الخطورة لأجهزة استخبارات أجنبية في عام 2023
أعلن مجلس الأمن الروسي، اليوم الإثنين، عن إحباط هجمات سيبرانية عالية الخطورة متكررة لأجهزة استخبارات أجنبية، بالتعاون مع منظمات خاصة وشبكات إجرامية دولية، على... 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T10:51+0000
2023-12-25T10:51+0000
2023-12-25T10:51+0000
روسيا
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وجاء في بيان للمكتب الصحفي للمجلس: "دأبت أجهزة استخبارات تابعة لدول أجنبية، بالتعاون مع هياكل خاصة، فضلاً عن منظمات إجرامية دولية، على شن هجمات سيبرانية على مرافق البنية التحتية للمعلومات الروسية وكانت غالبية الهجمات السيبرانية عالية الخطورة، موجهة ضد المرافق الحكومية، وكذلك الاتصالات والطاقة والعلوم والتعليم والصناعة والنقل والقطاع المصرفي".وشدد البيان على أن "الإجراءات التي اتخذتها الهيئات والمنظمات الحكومية المعنية، حالت دون تعطيل عمل موارد المعلومات الروسية".وأعلنت وزارة الداخلية الروسية، في وقت سابق، ارتفاع عدد الهجمات السيبرانية على الشركات الروسية، ويتم تسجيل بشكل متزايد حالات سرقة الأموال من المواطنين. جدير بالذكر، أن مكافحة الإجرام وشتى أساليب الإرهاب تتخذ أهمية خاصة، في الوقت الذي تخوض فيه روسيا صراعا وجوديا، في مواجهة القطب الغربي، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20231208/مجلس-الأمن-الروسي-ينتقد-ابتزاز-بايدن-للكونغرس-من-أجل-دولة-متهالكة-1083875113.html
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روسيا
مجلس الأمن الروسي: أحبطنا هجمات سيبرانية عالية الخطورة لأجهزة استخبارات أجنبية في عام 2023
أعلن مجلس الأمن الروسي، اليوم الإثنين، عن إحباط هجمات سيبرانية عالية الخطورة متكررة لأجهزة استخبارات أجنبية، بالتعاون مع منظمات خاصة وشبكات إجرامية دولية، على مرافق البنية التحتية للمعلومات الروسية في عام 2023؛ مستهدفة المرافق الحكومية والاتصالات والطاقة والنقل والخدمات المصرفية، وغيرها من المرافق.
وجاء في بيان للمكتب الصحفي للمجلس: "دأبت أجهزة استخبارات تابعة لدول أجنبية، بالتعاون مع هياكل خاصة، فضلاً عن منظمات إجرامية دولية، على شن هجمات سيبرانية على مرافق البنية التحتية للمعلومات الروسية وكانت غالبية الهجمات السيبرانية عالية الخطورة، موجهة ضد المرافق الحكومية، وكذلك الاتصالات والطاقة والعلوم والتعليم والصناعة والنقل والقطاع المصرفي".
وشدد البيان على أن "الإجراءات التي اتخذتها الهيئات والمنظمات الحكومية المعنية، حالت دون تعطيل عمل موارد المعلومات الروسية".
وأعلنت وزارة الداخلية الروسية، في وقت سابق، ارتفاع عدد الهجمات السيبرانية على الشركات الروسية، ويتم تسجيل بشكل متزايد حالات سرقة الأموال من المواطنين.
جدير بالذكر، أن مكافحة الإجرام وشتى أساليب الإرهاب تتخذ أهمية خاصة، في الوقت الذي تخوض فيه روسيا صراعا وجوديا، في مواجهة القطب الغربي، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.