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https://sputnikarabic.ae/20231225/مجلس-الفيدرالية-الروسي-يحذر-من-نزاع-إقليمي-بعد-توسيع-أمريكا-لحدودها-في-القطب-الشمالي-1084431340.html
مجلس الفيدرالية الروسي يحذر من نزاع إقليمي بعد توسيع أمريكا لحدودها في القطب الشمالي
مجلس الفيدرالية الروسي يحذر من نزاع إقليمي بعد توسيع أمريكا لحدودها في القطب الشمالي
أعلن نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشيف، أن الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعلن مطالبها بالجرف القاري، تتصرف دون أي أساس قانوني دولي،... 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T06:32+0000
2023-12-25T06:32+0000
روسيا
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وكتب كوساتشيف على قناته الخاصة على "تلغرام": "يتصرف الأمريكيون اليوم دون أي أساس قانوني دولي على الإطلاق، ما يعني أن المجتمع الدولي لديه كل الحق في عدم الاعتراف بالحدود الجديدة".وأوضح كوساتشوف أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تصدق بعد على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي إلى حد ما "منبوذة" بين جميع القوى البحرية. وأشار البرلماني إلى أنه في الوقت نفسه، يتم النظر في المطالبات بالجرف القاري من قبل لجنة الأمم المتحدة المعنية بهذه القضية، حيث تستند اللجنة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (المادة 76، الفقرة 8).وأضاف نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي: "بالمناسبة، آخر مرة حصلت فيها روسيا على نتائج إيجابية من توصيات اللجنة لزيادة جرفها في القطب الشمالي في فبراير 2023. وهذا العمل مستمر الآن"، مضيفا أن "الأمريكيين تجاوزوا أنفسهم هذه المرة" بتجاهل المصالح الإقليمية لحلفائهم، كندا واليابان.أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الأحد، بأن الولايات المتحدة وسعت من حدود أراضيها، وذلك من خلال ضم الجرف القاري في القطب الشمالي.ونقلت "بلومبرغ" عن وزارة الدفاع الأمريكية: "إن الجرف القاري هو امتداد للأراضي البرية للبلاد تحت الماء وللولايات المتحدة الحق، وفقا للقانون الدولي، في حماية وإدارة الموارد والموائل الحيوية".ويشير المنشور إلى أن واشنطن تريد من خلال هذه الخطوة الحصول على المعادن اللازمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، وبالإضافة إلى ذلك، توجد حقول نفط وغاز في الجرف القاري.
https://sputnikarabic.ae/20231224/إعلام-الولايات-المتحدة-توسع-من-حدود-أراضيها-1084404717.html
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روسيا

مجلس الفيدرالية الروسي يحذر من نزاع إقليمي بعد توسيع أمريكا لحدودها في القطب الشمالي

06:32 GMT 25.12.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الاتحاد، الغرفة العليا للبرلمان الروسي
مجلس الاتحاد، الغرفة العليا للبرلمان الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أعلن نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشيف، أن الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعلن مطالبها بالجرف القاري، تتصرف دون أي أساس قانوني دولي، وللمجتمع الدولي الحق في عدم الاعتراف بالحدود الجديدة.
وكتب كوساتشيف على قناته الخاصة على "تلغرام": "يتصرف الأمريكيون اليوم دون أي أساس قانوني دولي على الإطلاق، ما يعني أن المجتمع الدولي لديه كل الحق في عدم الاعتراف بالحدود الجديدة".
وأوضح كوساتشوف أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تصدق بعد على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي إلى حد ما "منبوذة" بين جميع القوى البحرية.
أرخبيل فرنسوا جوزيف بمنطقة القطب الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
إعلام: الولايات المتحدة توسع من حدود أراضيها في القطب الشمالي
أمس, 08:20 GMT
وأشار البرلماني إلى أنه في الوقت نفسه، يتم النظر في المطالبات بالجرف القاري من قبل لجنة الأمم المتحدة المعنية بهذه القضية، حيث تستند اللجنة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (المادة 76، الفقرة 8).
وأضاف نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي: "بالمناسبة، آخر مرة حصلت فيها روسيا على نتائج إيجابية من توصيات اللجنة لزيادة جرفها في القطب الشمالي في فبراير 2023. وهذا العمل مستمر الآن"، مضيفا أن "الأمريكيين تجاوزوا أنفسهم هذه المرة" بتجاهل المصالح الإقليمية لحلفائهم، كندا واليابان.
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الأحد، بأن الولايات المتحدة وسعت من حدود أراضيها، وذلك من خلال ضم الجرف القاري في القطب الشمالي.
ونقلت "بلومبرغ" عن وزارة الدفاع الأمريكية: "إن الجرف القاري هو امتداد للأراضي البرية للبلاد تحت الماء وللولايات المتحدة الحق، وفقا للقانون الدولي، في حماية وإدارة الموارد والموائل الحيوية".
ويشير المنشور إلى أن واشنطن تريد من خلال هذه الخطوة الحصول على المعادن اللازمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، وبالإضافة إلى ذلك، توجد حقول نفط وغاز في الجرف القاري.
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