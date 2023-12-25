https://sputnikarabic.ae/20231225/مروحيات-روسية-تغير-على-معاقل-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1084433081.html
مروحيات روسية تغير على معاقل عسكرية أوكرانية.. فيديو
مروحيات روسية تغير على معاقل عسكرية أوكرانية.. فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع يظهر قيام أطقم مروحيات "مي-8" و"مي-35إم" بشن ضربات على مواقع أوكرانية بوساطة صواريخ غير موجهة من طراز "إس-8" على محور كراسني... 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T08:45+0000
2023-12-25T08:45+0000
2023-12-25T08:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0e/1078089432_0:0:1861:1047_1920x0_80_0_0_2a3f4a383bd43fbdacd4e94731d57d45.jpg
وأظهرت مقاطع الفيديو قيام سرب من المروحيات التابعة للقوات الجوية الروسية بمناورة وغارات جوية على أهداف تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وفي وقت سابق، أعلن وزير الصناعة الروسي دينيس مانتوروف تخصيص 44.5 مليار روبل لإنتاج 86 طائرة هليكوبتر للقوات الجوية الروسية في الفترة ما بين 2023 و2025.وقال مانتوروف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، يوم الخميس: "تم رصد مخصصات لإنتاج 86 طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8 إم تي في-1" و"مي-8 أي إم تي" وستكون 17 شركة طيران روسية هي المستفيدة، وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع 44.5 مليار روبل"، موضحا أن إنتاج الطائرات مجدول في الفترة من 2023-2025.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0e/1078089432_117:0:1513:1047_1920x0_80_0_0_ead0291d0ea7189c89845bc5be070ce7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مروحيات روسية تغير على معاقل عسكرية أوكرانية.. فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع يظهر قيام أطقم مروحيات "مي-8" و"مي-35إم" بشن ضربات على مواقع أوكرانية بوساطة صواريخ غير موجهة من طراز "إس-8" على محور كراسني ليمان.
وأظهرت مقاطع الفيديو قيام سرب من المروحيات التابعة للقوات الجوية الروسية بمناورة وغارات جوية على أهداف تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الصناعة الروسي دينيس مانتوروف تخصيص 44.5 مليار روبل لإنتاج 86 طائرة هليكوبتر للقوات الجوية الروسية في الفترة ما بين 2023 و2025.
وقال مانتوروف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، يوم الخميس: "تم رصد مخصصات لإنتاج 86 طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8 إم تي في-1" و"مي-8 أي إم تي" وستكون 17 شركة طيران روسية هي المستفيدة، وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع 44.5 مليار روبل"، موضحا أن إنتاج الطائرات مجدول في الفترة من 2023-2025.