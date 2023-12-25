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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231225/مروحيات-روسية-تغير-على-معاقل-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1084433081.html
مروحيات روسية تغير على معاقل عسكرية أوكرانية.. فيديو
مروحيات روسية تغير على معاقل عسكرية أوكرانية.. فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع يظهر قيام أطقم مروحيات "مي-8" و"مي-35إم" بشن ضربات على مواقع أوكرانية بوساطة صواريخ غير موجهة من طراز "إس-8" على محور كراسني... 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T08:45+0000
2023-12-25T08:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهرت مقاطع الفيديو قيام سرب من المروحيات التابعة للقوات الجوية الروسية بمناورة وغارات جوية على أهداف تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وفي وقت سابق، أعلن وزير الصناعة الروسي دينيس مانتوروف تخصيص 44.5 مليار روبل لإنتاج 86 طائرة هليكوبتر للقوات الجوية الروسية في الفترة ما بين 2023 و2025.وقال مانتوروف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، يوم الخميس: "تم رصد مخصصات لإنتاج 86 طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8 إم تي في-1" و"مي-8 أي إم تي" وستكون 17 شركة طيران روسية هي المستفيدة، وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع 44.5 مليار روبل"، موضحا أن إنتاج الطائرات مجدول في الفترة من 2023-2025.
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روسيا

مروحيات روسية تغير على معاقل عسكرية أوكرانية.. فيديو

08:45 GMT 25.12.2023
© Photo / Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورمروحية هليكوبتر من طراز مي 8 وطائرة هليكوبتر هجومية من طراز كا 52 تنفذ هجوما في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
مروحية هليكوبتر من طراز مي 8 وطائرة هليكوبتر هجومية من طراز كا 52 تنفذ هجوما في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2023
© Photo / Пресс-служба Минобороны РФ
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع يظهر قيام أطقم مروحيات "مي-8" و"مي-35إم" بشن ضربات على مواقع أوكرانية بوساطة صواريخ غير موجهة من طراز "إس-8" على محور كراسني ليمان.
وأظهرت مقاطع الفيديو قيام سرب من المروحيات التابعة للقوات الجوية الروسية بمناورة وغارات جوية على أهداف تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الصناعة الروسي دينيس مانتوروف تخصيص 44.5 مليار روبل لإنتاج 86 طائرة هليكوبتر للقوات الجوية الروسية في الفترة ما بين 2023 و2025.
وقال مانتوروف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، يوم الخميس: "تم رصد مخصصات لإنتاج 86 طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8 إم تي في-1" و"مي-8 أي إم تي" وستكون 17 شركة طيران روسية هي المستفيدة، وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع 44.5 مليار روبل"، موضحا أن إنتاج الطائرات مجدول في الفترة من 2023-2025.
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