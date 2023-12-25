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مسؤول أمني إسرائيلي: الجيش بدأ يقتصد في استخدام الأسلحة خلال حرب غزة
مسؤول أمني إسرائيلي: الجيش بدأ يقتصد في استخدام الأسلحة خلال حرب غزة
أفاد مسؤول أمني إسرائيلي رفيع، اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ يقتصد في استخدام الأسلحة في حربه المتواصلة على قطاع غزة، من أجل البقاء في حالة جهوزية... 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T13:49+0000
2023-12-25T13:49+0000
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القدس- سبوتنيك. وقال المسؤول الأمني لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "الجيش الإسرائيلي يقتصد في استخدام الذخيرة استعدادا لحرب واسعة ضد حزب الله"، مضيفا أن "استخدام الجيش الإسرائيلي المفرط للذخيرة والطائرات والمدفعية، في الشهر الأول للحرب، نجم عن سوء تقدير لمقاومة العدو".وتشير معطيات أوردتها الصحيفة إلى أن "تكلفة الحرب على غزة، حتى اليوم، بلغت 65 مليار شيكل (قرابة 17.5 مليار دولار أميركي)، بما يمثل ميزانية الأمن السنوية كلها، من دون أموال المساعدات الأمريكية".وقال المسؤول الأمني الإسرائيلي: "من السهل جدا الجلوس في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، وادعاء انعدام المسؤولية في الاستخدام المفرط للذخيرة، دون الإدراك أن التهديد الذي واجهته القوات كان أكبر بكثير مما قدرناه قبل الحرب".وتشكل قوات الاحتياط في إسرائيل، على إثر استدعاء أكثر من 250 ألفا من عناصرها، أحد أسباب الإنفاق الضخم. وتشير التقديرات إلى أن تسريح جزء من هذه القوات سيُخفض التكلفة اليومية للحرب التي تبلغ حاليا 1.2 مليار شيكل (نحو 332 مليون دولار).
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى, قطاع غزة
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى, قطاع غزة

مسؤول أمني إسرائيلي: الجيش بدأ يقتصد في استخدام الأسلحة خلال حرب غزة

13:49 GMT 25.12.2023
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
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أفاد مسؤول أمني إسرائيلي رفيع، اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ يقتصد في استخدام الأسلحة في حربه المتواصلة على قطاع غزة، من أجل البقاء في حالة جهوزية لاحتمال اندلاع حرب ضد "حزب الله".
القدس- سبوتنيك. وقال المسؤول الأمني لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "الجيش الإسرائيلي يقتصد في استخدام الذخيرة استعدادا لحرب واسعة ضد حزب الله"، مضيفا أن "استخدام الجيش الإسرائيلي المفرط للذخيرة والطائرات والمدفعية، في الشهر الأول للحرب، نجم عن سوء تقدير لمقاومة العدو".

وتابع: "الجيش الإسرائيلي استخدم الكثير من الذخيرة التي كانت لديه عشية الحرب، وتمكن من إعادة ملء المخازن، من أجل البقاء على استعداد لحرب واسعة النطاق ضد حزب الله".

وتشير معطيات أوردتها الصحيفة إلى أن "تكلفة الحرب على غزة، حتى اليوم، بلغت 65 مليار شيكل (قرابة 17.5 مليار دولار أميركي)، بما يمثل ميزانية الأمن السنوية كلها، من دون أموال المساعدات الأمريكية".

وأضافت الصحيفة: "منذ بداية الحرب، وصلت من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، أكثر من 230 طائرة شحن و20 سفينة محملة بذخيرة لسلاح الجو وقذائف مدفعية ومركبات مدرعة وعتاد عسكري للجنود، ضمنها دروع واقية من الرصاص".

تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
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أمس, 19:20 GMT
وقال المسؤول الأمني الإسرائيلي: "من السهل جدا الجلوس في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، وادعاء انعدام المسؤولية في الاستخدام المفرط للذخيرة، دون الإدراك أن التهديد الذي واجهته القوات كان أكبر بكثير مما قدرناه قبل الحرب".

وأشارت الصحيفة إلى أن "أحد دروس الحرب في أوكرانيا، هو أنه على إسرائيل الاعتماد على الصناعات العسكرية المحلية. ولذلك، طُلب من شركات إنتاج أسلحة إسرائيلية إلغاء عقود مع دول أجنبية من أجل تزويد الجيش الاسرائيلي بالذخيرة".

وتشكل قوات الاحتياط في إسرائيل، على إثر استدعاء أكثر من 250 ألفا من عناصرها، أحد أسباب الإنفاق الضخم. وتشير التقديرات إلى أن تسريح جزء من هذه القوات سيُخفض التكلفة اليومية للحرب التي تبلغ حاليا 1.2 مليار شيكل (نحو 332 مليون دولار).
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