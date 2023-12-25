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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231225/مساعد-وزير-الدفاع-الأمريكي-السابق-يكشف-عن-ضربة-روسية-في-قلب-الناتو-1084433181.html
مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق يكشف عن "ضربة روسية" في "قلب" الناتو
مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق يكشف عن "ضربة روسية" في "قلب" الناتو
أفاد مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن الدولي، تشارز فريمان، بأن إخفاقات الغرب في الصراع ضد روسيا في أوكرانيا أدت إلى انقسام في حلف شمال الأطلسي. 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T08:51+0000
2023-12-25T08:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال فريمان في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على "يوتيوب": "الواجهة الموجودة مسبقًا لوحدة الناتو قد تصدعت. والآن يرفض بعض أعضاء الناتو علنًا فكرة استمرار هذا الصراع (في أوكرانيا)".ووفقا له، فإن الغرب فشل في تحقيق عزلة دولية لروسيا. وبحسب قوله فإن معظم دول العالم لا تؤيد مسار الولايات المتحدة وحلفائها نحو المواجهة مع موسكو.وأشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة، لكن توسعه الإضافي لن يجلب قدرا أكبر من الأمن لأوروبا.وتابع: "وفي هذه الأثناء، وعلى الرغم من احتجاجات موسكو، كان التحالف يتوسع بشكل مطرد ويقترب من الحدود الروسية".
https://sputnikarabic.ae/20231225/جنرال-أوكراني-سابق-يفضح-اتباع-قوات-كييف-تكتيكات-فاشلة-1084432364.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق يكشف عن "ضربة روسية" في "قلب" الناتو

08:51 GMT 25.12.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitskiy  / الانتقال إلى بنك الصوردبابات حلف الناتو
دبابات حلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitskiy
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أفاد مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن الدولي، تشارز فريمان، بأن إخفاقات الغرب في الصراع ضد روسيا في أوكرانيا أدت إلى انقسام في حلف شمال الأطلسي.
وقال فريمان في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على "يوتيوب": "الواجهة الموجودة مسبقًا لوحدة الناتو قد تصدعت. والآن يرفض بعض أعضاء الناتو علنًا فكرة استمرار هذا الصراع (في أوكرانيا)".

وأشار فريمان إلى أن تدمير روسيا لـ"أفضل سلاح" لدى الناتو أدى إلى تشويه القدرات العسكرية للكتلة الغربية.

ووفقا له، فإن الغرب فشل في تحقيق عزلة دولية لروسيا. وبحسب قوله فإن معظم دول العالم لا تؤيد مسار الولايات المتحدة وحلفائها نحو المواجهة مع موسكو.

وأشار إلى أن العقوبات الغربية لم تفشل في إضعاف روسيا، بل جعلت اقتصادها أكثر قوة، والقيود لم تؤثر إلا على دول مثل ألمانيا، التي فقدت إمكانية الوصول إلى الوقود الروسي.

جنود أوكرانيون يبكون بالقرب من نعش رفيقهم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2023
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07:28 GMT
وأشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة، لكن توسعه الإضافي لن يجلب قدرا أكبر من الأمن لأوروبا.

ووفقا للرئيس فلاديمير بوتين، تحاول روسيا منذ 30 عاما التوصل إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي بشأن مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت ردا على ذلك إما بالخداع والأكاذيب الساخرة، أو بمحاولات الضغط والابتزاز، في حين أنها واجهت محاولات للضغط والابتزاز.

وتابع: "وفي هذه الأثناء، وعلى الرغم من احتجاجات موسكو، كان التحالف يتوسع بشكل مطرد ويقترب من الحدود الروسية".
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