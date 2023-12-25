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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231225/مواقع-عسكرية-أوكرانية-تتعرض-لوابل-من-حمم-غراد-الروسية-فيديو-1084441093.html
مواقع عسكرية أوكرانية تتعرض لوابل من حمم "غراد" الروسية... فيديو
مواقع عسكرية أوكرانية تتعرض لوابل من حمم "غراد" الروسية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر في قيام القوات الروسية، بتحييد عدد من الجنود الأوكرانيين وتدمير معدات عسكرية أوكرانية، بواسطة راجمات الصواريخ من طراز... 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T11:56+0000
2023-12-25T11:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع الروسية: "بعد وصولهم (القوات الروسية) إلى موقع إطلاق النار، قام رجال المدفعية باستهداف الأهداف وأطلقوا عدة صواريخ".وبحسب الدفاع: "بعد أن أصاب أحد الصواريخ غير الموجهة من عيار 122 ملم مجموعة من المسلحين الأوكرانيين، أطلق الطاقم كامل الحزمة المتبقية على المواقع في دفعة واحدة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مواقع عسكرية أوكرانية تتعرض لوابل من حمم "غراد" الروسية... فيديو

11:56 GMT 25.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر في قيام القوات الروسية، بتحييد عدد من الجنود الأوكرانيين وتدمير معدات عسكرية أوكرانية، بواسطة راجمات الصواريخ من طراز "غراد"، على محور كراسني ليمان.
وقالت الدفاع الروسية: "بعد وصولهم (القوات الروسية) إلى موقع إطلاق النار، قام رجال المدفعية باستهداف الأهداف وأطلقوا عدة صواريخ".
وبحسب الدفاع: "بعد أن أصاب أحد الصواريخ غير الموجهة من عيار 122 ملم مجموعة من المسلحين الأوكرانيين، أطلق الطاقم كامل الحزمة المتبقية على المواقع في دفعة واحدة".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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