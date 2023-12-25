https://sputnikarabic.ae/20231225/نتنياهو-الحرب-في-غزة-ليست-قريبة-من-النهاية-وستستغرق-وقتا-طويلا-1084449333.html

نتنياهو: الحرب في غزة ليست قريبة من النهاية وستستغرق وقتا طويلا

نتنياهو: الحرب في غزة ليست قريبة من النهاية وستستغرق وقتا طويلا

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن "الحرب في غزة بعيدة عن النهاية". 25.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-25T14:51+0000

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2023-12-25T14:51+0000

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ونفى نتنياهو، في كلمة له أمام نواب حزبه "الليكود"، ما وصفها بأنها "تكهنات إعلامية خاطئة" بأن حكومته قد تدعو إلى وقف القتال ضد حركة حماس في القطاع، قائلا: "نحن مستمرون في القتال، وسنكثف القتال في الأيام المقبلة، وسيستغرق القتال وقتا طويلا".وكان مسؤول أمني إسرائيلي رفيع، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن "الجيش الإسرائيلي بدأ يقتصد في استخدام الأسلحة في حربه المتواصلة على قطاع غزة، من أجل البقاء في حالة جهوزية لاحتمال اندلاع حرب ضد حزب الله".وقال المسؤول الأمني لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "الجيش الإسرائيلي يقتصد في استخدام الذخيرة استعدادا لحرب واسعة ضد حزب الله"، مضيفا أن "استخدام الجيش الإسرائيلي المفرط للذخيرة والطائرات والمدفعية، في الشهر الأول للحرب، نجم عن سوء تقدير لمقاومة العدو".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231225/الصين-قرار-مجلس-الأمن-بشأن-غزة-لا-يرقى-تماما-إلى-مستوى-التوقعات-الدولية-ويحمل-ثغرات-1084448181.html

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