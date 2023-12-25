https://sputnikarabic.ae/20231225/نشوب-حريق-بسفينة-في-ميناء-المكلا-اليمني-1084444012.html
نشوب حريق بسفينة في ميناء المكلا اليمني
نشوب حريق بسفينة في ميناء المكلا اليمني
نشب حريق كبير، اليوم الإثنين، في سفينة صغيرة كانت راسية برصيف تفريغ البضائع في ميناء المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية. 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T12:44+0000
2023-12-25T12:44+0000
2023-12-25T12:44+0000
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ونقل موقع "عدن تايم" عن مصادر قولها: إن أسباب الحريق قد تكون غير جنائية، بحسب ما تبين حتى الآن، لكنه أسفر عن احتراق السفينة والتي كانت تحمل مؤن وسيارات، فيما تتدخلت مطافئ الميناء وأخمدت الحريق.سبب الحريق كذلك حالة هلع وخوف بين سكان حي خلف، بفعل تفجر عبوات الغاز فوق السفينة المحترقة و قربها من خزانات الوقود التابعة لمؤسسة موانئ البحر العربي.من جانبه، قال مصدر في الميناء لموقع "تحديث" الإخباري إن السفينة المحترقة تسمى "سامبوك" وهي كانت مخصصة لنقل المواد والمستلزمات داخل الميناء، كما أشار إلى أن خفر السواحل تدخلت بصورة عاجلة وتمكنت من سحب السفينة إلى خارج الميناء لحماية القوارب والزوارق والسفن من أية مخاطر.يذكر أن التوتر جنوب البحر الأحمر كان قد تصاعد بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، وإسبانيا.
https://sputnikarabic.ae/20231223/الخارجية-الإيرانية-لم-نساعد-أنصار-الله-في-ضرب-سفن-البحر-الأحمر-1084396594.html
https://sputnikarabic.ae/20231223/كيف-تتكبد-إسرائيل-خسائر-كبيرة-حتى-في-حالة-اعتراض-صواريخ-وطائرات-أنصار-الله-1084392645.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية
نشوب حريق بسفينة في ميناء المكلا اليمني
نشب حريق كبير، اليوم الإثنين، في سفينة صغيرة كانت راسية برصيف تفريغ البضائع في ميناء المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية.
ونقل موقع
"عدن تايم" عن مصادر قولها: إن أسباب الحريق قد تكون غير جنائية، بحسب ما تبين حتى الآن، لكنه أسفر عن احتراق السفينة والتي كانت تحمل مؤن وسيارات، فيما تتدخلت مطافئ الميناء وأخمدت الحريق.
سبب الحريق كذلك حالة هلع وخوف بين سكان حي خلف، بفعل تفجر عبوات الغاز فوق السفينة المحترقة و قربها من خزانات الوقود التابعة لمؤسسة موانئ البحر العربي.
من جانبه، قال مصدر في الميناء لموقع
"تحديث" الإخباري إن السفينة المحترقة تسمى "سامبوك" وهي كانت مخصصة لنقل المواد والمستلزمات داخل الميناء، كما أشار إلى أن خفر السواحل تدخلت بصورة عاجلة وتمكنت من سحب السفينة إلى خارج الميناء لحماية القوارب والزوارق والسفن من أية مخاطر.
يذكر أن التوتر جنوب البحر الأحمر كان قد تصاعد بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله
" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تشكيل تحالف دولي
للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، وإسبانيا.