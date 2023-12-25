https://sputnikarabic.ae/20231225/نشوب-حريق-بسفينة-في-ميناء-المكلا-اليمني-1084444012.html

نشوب حريق بسفينة في ميناء المكلا اليمني

نشوب حريق بسفينة في ميناء المكلا اليمني

نشب حريق كبير، اليوم الإثنين، في سفينة صغيرة كانت راسية برصيف تفريغ البضائع في ميناء المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية. 25.12.2023, سبوتنيك عربي

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ونقل موقع "عدن تايم" عن مصادر قولها: إن أسباب الحريق قد تكون غير جنائية، بحسب ما تبين حتى الآن، لكنه أسفر عن احتراق السفينة والتي كانت تحمل مؤن وسيارات، فيما تتدخلت مطافئ الميناء وأخمدت الحريق.سبب الحريق كذلك حالة هلع وخوف بين سكان حي خلف، بفعل تفجر عبوات الغاز فوق السفينة المحترقة و قربها من خزانات الوقود التابعة لمؤسسة موانئ البحر العربي.من جانبه، قال مصدر في الميناء لموقع "تحديث" الإخباري إن السفينة المحترقة تسمى "سامبوك" وهي كانت مخصصة لنقل المواد والمستلزمات داخل الميناء، كما أشار إلى أن خفر السواحل تدخلت بصورة عاجلة وتمكنت من سحب السفينة إلى خارج الميناء لحماية القوارب والزوارق والسفن من أية مخاطر.يذكر أن التوتر جنوب البحر الأحمر كان قد تصاعد بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، وإسبانيا.

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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية