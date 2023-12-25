https://sputnikarabic.ae/20231225/وزير-الصناعة-الروسي-نخطط-في-2024-لإنتاج-حوالي-26-طائرة-من-طرازسوبر-جيت-100-و-إم-إس-21-1084439885.html

وزير الصناعة الروسي: نخطط في 2024 لإنتاج حوالي 26 طائرة من طراز"سوبر جيت-100" و" إم إس-21"

وزير الصناعة الروسي: نخطط في 2024 لإنتاج حوالي 26 طائرة من طراز"سوبر جيت-100" و" إم إس-21"

أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، اليوم الإثنين، بأنه من المقرر إنتاج حوالي عشرين طائرة قصيرة المدى من طراز "سوبرجيت 100"... 25.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-25T11:29+0000

2023-12-25T11:29+0000

2023-12-25T11:30+0000

روسيا

العالم

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موسكو- سبوتنيك. قال مانتوروف، في مقابلة لوكالة "سبوتنيك": "يتم الحفاظ على وتيرة الإنتاج، في عام 2024، يجب أن ننتج حوالي عشرين طائرة "سوبرجيت-100"وستة "إم إس-21".والطائرة "إم إس - 21" هي طائرة ركاب مدنية متوسطة المدى تصل سعتها إلى نحو 200 راكب.كما يشار إلى أن طائرات "سوخوي سوبر جيت 100" المدنية استغنت عن المكونات الأجنبية .وأعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية نجاحها في تطوير إلكترونيات جديدة لاستخدامها في طائرات "سوخوي- سوبرجيت 100" المدنية الواعدة.وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة "سوخوي- سوبرجيت 100" صممت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وفي عام 2011 اعتمدت وبدأت شركات الطيران باستخدامها، إذ كانت تعرض كمنتج للتكامل الدولي الواسع في مجال صناعة الطيران الوطنية مع المنتجين العالميين لمكونات الطائرات.وفي أب/ أغسطس 2023 نفذت أول طائرة روسية قصيرة المدى من نوع "سوبرجيت 100" الخالية من الأجهزة والأنظمة المستوردة، نفذت أول رحلة لها.

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