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https://sputnikarabic.ae/20231225/وزير-الصناعة-الروسي-نخطط-في-2024-لإنتاج-حوالي-26-طائرة-من-طرازسوبر-جيت-100-و-إم-إس-21-1084439885.html
وزير الصناعة الروسي: نخطط في 2024 لإنتاج حوالي 26 طائرة من طراز"سوبر جيت-100" و" إم إس-21"
وزير الصناعة الروسي: نخطط في 2024 لإنتاج حوالي 26 طائرة من طراز"سوبر جيت-100" و" إم إس-21"
أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، اليوم الإثنين، بأنه من المقرر إنتاج حوالي عشرين طائرة قصيرة المدى من طراز "سوبرجيت 100"... 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T11:29+0000
2023-12-25T11:30+0000
روسيا
العالم
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موسكو- سبوتنيك. قال مانتوروف، في مقابلة لوكالة "سبوتنيك": "يتم الحفاظ على وتيرة الإنتاج، في عام 2024، يجب أن ننتج حوالي عشرين طائرة "سوبرجيت-100"وستة "إم إس-21".والطائرة "إم إس - 21" هي طائرة ركاب مدنية متوسطة المدى تصل سعتها إلى نحو 200 راكب.كما يشار إلى أن طائرات "سوخوي سوبر جيت 100" المدنية استغنت عن المكونات الأجنبية .وأعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية نجاحها في تطوير إلكترونيات جديدة لاستخدامها في طائرات "سوخوي- سوبرجيت 100" المدنية الواعدة.وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة "سوخوي- سوبرجيت 100" صممت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وفي عام 2011 اعتمدت وبدأت شركات الطيران باستخدامها، إذ كانت تعرض كمنتج للتكامل الدولي الواسع في مجال صناعة الطيران الوطنية مع المنتجين العالميين لمكونات الطائرات.وفي أب/ أغسطس 2023 نفذت أول طائرة روسية قصيرة المدى من نوع "سوبرجيت 100" الخالية من الأجهزة والأنظمة المستوردة، نفذت أول رحلة لها.
https://sputnikarabic.ae/20231225/خبير-اقتصادي-لـسبوتنيك-الجزائر-شهدت-توسيع-الشراكة-مع-موسكو-وبكين-في-2023-1084434377.html
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روسيا, العالم

وزير الصناعة الروسي: نخطط في 2024 لإنتاج حوالي 26 طائرة من طراز"سوبر جيت-100" و" إم إس-21"

11:29 GMT 25.12.2023 (تم التحديث: 11:30 GMT 25.12.2023)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورطائرة سوخوي سوبر جيت 100
طائرة سوخوي سوبر جيت 100 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، اليوم الإثنين، بأنه من المقرر إنتاج حوالي عشرين طائرة قصيرة المدى من طراز "سوبرجيت 100" وست طائرات متوسطة المدى من طراز "إم إس-21" في روسيا في عام 2024.
موسكو- سبوتنيك. قال مانتوروف، في مقابلة لوكالة "سبوتنيك": "يتم الحفاظ على وتيرة الإنتاج، في عام 2024، يجب أن ننتج حوالي عشرين طائرة "سوبرجيت-100"وستة "إم إس-21".

وأشار مانتوروف أيضا إلى أن طائرة "إم إس-21" وبحلول نهاية العام المقبل ينبغي أن يستكمل إجراء التصديق على هيكل محدث لها، كما ستدخل طائرة "إم إس -21" المزودة بمحركات روسية الصنع الخدمة عام 2024.

والطائرة "إم إس - 21" هي طائرة ركاب مدنية متوسطة المدى تصل سعتها إلى نحو 200 راكب.

وصممت الطائرة شركة "إيركوت"، وكانت أول رحلة طيران لها في 2017، وتمثل جيلا جديدا من طائرات الركاب المدنية متوسطة المدى.

كما يشار إلى أن طائرات "سوخوي سوبر جيت 100" المدنية استغنت عن المكونات الأجنبية .
وأعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية نجاحها في تطوير إلكترونيات جديدة لاستخدامها في طائرات "سوخوي- سوبرجيت 100" المدنية الواعدة.
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10:19 GMT
وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة "سوخوي- سوبرجيت 100" صممت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وفي عام 2011 اعتمدت وبدأت شركات الطيران باستخدامها، إذ كانت تعرض كمنتج للتكامل الدولي الواسع في مجال صناعة الطيران الوطنية مع المنتجين العالميين لمكونات الطائرات.

وأنجزت أولى طائرات "سوخوي سوبرجيت 100" رحلتها الجوية الأولى في عام 2008. وصممت هذه الطائرة لنقل 98 راكبا إلى مسافة تقارب 4.4 ألف كيلومتر.

وفي أب/ أغسطس 2023 نفذت أول طائرة روسية قصيرة المدى من نوع "سوبرجيت 100" الخالية من الأجهزة والأنظمة المستوردة، نفذت أول رحلة لها.
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